Meli Bendeli, bir YouTube programında Armağan Çağlayan'ın sorularını yanıtladı. Özel hayatına ilişkin açıklamalarda bulunan Ahmet Melih Yılmaz, trans birey olduğunu açıklamıştı. Peki Meli Bendeli kimdir? Trans birey Meli Bendeli Instagram hesabı nedir? Ahmet Melih Yılmaz hangi filmlerde oynadı? İşte Çukur, Cam Tavanlar gibi dizilerde ve birçok tiyatro oyununda oynayan ünlü oyuncunun hayatı ve biyografisi...

MELİ BENDELİ KİMDİR?

Meli Bendeli'nin gerçek adı Ahmet Melih Yılmaz'dır. Ahmet Melih Yılmaz, 1989 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümünden mezun olan oyuncu, tiyatro çalışmalarının dışında 2010 yılından itibaren film ve dizilerde oynamaya başladı.

2015’te Hatırla Gönül dizisinde oynayan Ahmet Melih Yılmaz, 2018’de Çukur dizisinde Timsah Celil karakterini canlandırdı. Oyuncu bir süre sonra diziden ayrıldı.

Show TV ekranlarında yayınlan ve 2021 yılında final yapan Cam Tavanlar dizisinde Şinasi rolünde oynayan Ahmet Melih Yılmaz, 19 Kasım 2021 tarihinde prömiyeri yapılan, Elvin Beşikçioğlu'nun yönettiği ve Erdal Beşikçioğlu'nun genel sanat yönetmenliğini yaptığı Tatbikat Sahnesi'nin oyunu Miriam Yasta'da başrol olarak oynadı.

Ahmet Melih Yılmaz 2022'de trans olduğunu duyurdu.

TRANS BİREY MELİ BENDELİ İNSTAGRAM HESABI NEDİR?

Ahmet Melih Yılmaz TikTok ve İnstagram'da melibendeli ve melibon hesaplarını kullanmaktadır.

Ahmet Melih Yılmaz'ın (Meli Bendeli) oynadığı filmler:

Sıradan Bir Gün

Gölgelerin İçinde

Ali’nin Tabiatı

İçimdeki Kahraman

Yeniden Leyla

Orada

Gölgeler İçinde

Yuva

Körfez

Daha

Abluka

Hatırla Gönül

Felaket

Ahmet Melih Yılmaz'ın (Meli Bendeli) oynadığı diziler:

Cam Tavanlar,

Ex Aşkım,

Çukur,

Hayat Şarkısı

