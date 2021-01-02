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Melih Bulu: Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne yapılan atama neden tartışma yarattı?

02.01.2021 15:21 | Son Güncelleme:
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Melih Bulu: Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne yapılan atama neden tartışma yarattı?

Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne AKP'den geçmişte milletvekili aday adayı olan Haliç Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Melih Bulu'nun getirilmesi tartışılıyor. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile yapılan atamaya, birçok eski mezun, siyasetçi ve gazeteci tepki gösterdi.

Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne AKP'den geçmişte milletvekili aday adayı olan Haliç Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Melih Bulu'nun getirilmesi tartışılıyor. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile yapılan atamaya, birçok eski mezun, siyasetçi ve gazeteci tepki gösterdi.

Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci Temsilciliği Kurulu, okul iradesi dışında gerçekleşen kararı kınadıklarını açıkladı. Kurul #KayyumRektörİstemiyoruz etiketiyle de paylaşımda bulundu.

Boğaziçi Dayanışması sosyal medya hesabından da, Pazartesi günü Güney Kampüs'te basın açıklaması çağrısı yapıldı.

Grup, online olarak devam eden dersleri Pazartesi günü boykot edeceklerini de duyurdu.

DEVA Partisi lideri Ali Babacan da aynı etiket üzerinden bir mesaj paylaştı ve "özgürlük ve üretkenlik, kayyum atamalarıyla sağlanamaz" dedi.

https://twitter.com/alibabacan/status/1345331897166159874?s=20

Aynı atama kararnamesi ile Pamukkale Üniversitesi Rektörü, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü, Beykoz Üniversitesi Rektörü ve Çağ Üniversitesi Rektörü de değişti.

17 Ocak 2020'de Haliç Üniversitesi rektörlüğüne atan Bulu, bu görede bir yılı dolmadan Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne atandı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nü 1992 yılında tamamlayan Bulu, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nde yaptı.

Haliç Üniversitesi'nde yer alan öz geçmişine göre, TUSAŞ'da proje mühendisi olarak CASA, Atak Helikopter ve F-16 programlarında çalıştı.

Bulu 2009 yılında tam zamanlı olarak başladığı akademik kariyerinde İstinye Üniversitesi'nin de kurucu rektörlüğü görevini yaptı. Boğaziçi Üniversitesi rektörülüğü Bulu'nun üçüncü bu seviyede görevi olacak.

Atama ile ilgili açıklama yapmayan Bulu, Twitter profilinde yeni görevini gösteren bir değişim yaptı.

Sosyal medyada atamaya ilişkin neler paylaşılıyor?

https://twitter.com/erkbas/status/1345300722863271938?s=20

https://twitter.com/GurkaynakGonenc/status/1345330496604164096?s=20

https://twitter.com/SedefKabas/status/1345260342767718403?s=20

https://twitter.com/korayaydintr/status/1345312838580105216?s=20

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