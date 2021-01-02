Melih Bulu: Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne yapılan atama neden tartışma yarattı?

Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne AKP'den geçmişte milletvekili aday adayı olan Haliç Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Melih Bulu'nun getirilmesi tartışılıyor. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile yapılan atamaya, birçok eski mezun, siyasetçi ve gazeteci tepki gösterdi.

Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci Temsilciliği Kurulu, okul iradesi dışında gerçekleşen kararı kınadıklarını açıkladı. Kurul #KayyumRektörİstemiyoruz etiketiyle de paylaşımda bulundu.

Boğaziçi Dayanışması sosyal medya hesabından da, Pazartesi günü Güney Kampüs'te basın açıklaması çağrısı yapıldı.

Grup, online olarak devam eden dersleri Pazartesi günü boykot edeceklerini de duyurdu.

DEVA Partisi lideri Ali Babacan da aynı etiket üzerinden bir mesaj paylaştı ve "özgürlük ve üretkenlik, kayyum atamalarıyla sağlanamaz" dedi.

https://twitter.com/alibabacan/status/1345331897166159874?s=20

Aynı atama kararnamesi ile Pamukkale Üniversitesi Rektörü, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü, Beykoz Üniversitesi Rektörü ve Çağ Üniversitesi Rektörü de değişti.