HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Melih Bulu: Boğaziçi Üniversitesi'ndeki 'kayyum rektör' protestosunda neler yaşandı?

Melih Bulu: Boğaziçi Üniversitesi'ndeki 'kayyum rektör' protestosunda neler yaşandı?

04.01.2021 18:36 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Melih Bulu: Boğaziçi Üniversitesi'ndeki 'kayyum rektör' protestosunda neler yaşandı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü görevine, geçmişte AKP milletvekili aday adayı olan Prof. Dr. Melih Bulu'yu ataması, üniversite öğrencileri tarafından protesto edildi. Öğrencilere biber gazıyla müdahale edildi. Gözaltına alınan iki öğrenci daha sonra serbest bırakıldı. Polis üniversiteye girişleri engellemek amacıyla kapıya kelepçe taktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü görevine, geçmişte AKP milletvekili aday adayı olan Prof. Dr. Melih Bulu'yu ataması, üniversite öğrencileri tarafından protesto edildi.

İstanbul'daki farklı üniversitelerden öğrencilerin de destek verdiği eylem için bir araya gelen öğrenciler, üniversitenin Güney Kampüsü'nde toplandı.

Öğrenciler tarafından okunan basın açıklamasında; rektör, dekan, bölüm başkanı gibi yöneticilerin atamayla değil seçimle göreve getirilmesi vurgulanırken şunlar söylendi:

"Boğaziçililer olarak asıl sorunumuz akademik özgürlük meselesidir. Bu sorunun çözümü ise üniversitelerin iradeleriyle belirlenir. Üniversitemiz karar alma mekanizmalarına yapılan müdahaleyi kabul etmiyoruz."

'Özerklik, tepeden atama ile sağlanamaz'

Üniversitelerin özerkliğinin tepeden atanan yöneticiler ile sağlanamayacağını dile getiren öğrenciler basın açıklamasında şöyle devam etti:

"Boğaziçili öğrenciler olarak, üniversitemizin ilkelerine ve kültürüne binaen, üniversitemizin özerkliğinin; kişiliğine ve geçmişine bakılmaksızın tepeden atanan herhangi bir akademisyen ile değil, üniversite mensuplarının yaptığı demokratik yollarla belirlenen bir rektör seçimiyle sağlanacağını savunuyoruz."

Öğrenciler, Güney Kampüs önündeki basın açıklamasının ardından Kuzey Kampüsü'nde bir forum gerçekleştirdi. Bu esnada Prof. Dr. Bulu'nun rektörlük binasında olduğunu öğrenen öğrenciler yeniden Güney Kampüs'e doğru hareketlendi.

https://twitter.com/bbcturkce/status/1346095370053545986

Üniversite kapısı kelepçelendi

Burada emniyet güçleri tarafından engellenen öğrencilere biber gazıyla müdahale edildi. Gözaltına alınan iki öğrenci daha sonra serbest bırakıldı.

Polis üniversiteye girişleri engellemek amacıyla kapıya kelepçe taktı.

Kampüs içindeki öğrenciler ise Rektörlük binasının kapısına üzerinde "Bu bina AKP'li Melih Bulu'nun rektör atanması sebebiyle Boğaziçi öğrencileri tarafından mühürlenmiştir" yazılı bir kağıt astı.

Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu'nun siyasi kariyeri tartışmalara sebep olmuştu.

Bulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 1 Ocak Cuma günü Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmıştı.

Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci Temsilciliği Kurulu, okul iradesi dışında gerçekleşen kararı kınadıklarını açıklamış ve #KayyumRektörİstemiyoruz etiketiyle de paylaşımda bulunmuştu.

AKP Sözcüsü Çelik: Boğaziçi gözbebeğimizdir

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısının ardından Boğaziçi Üniversitesi eylemlerine ilişkin konuştu.

Siyasi kimliği üzerinden Bulu'yu yargılayanların siyasi fanatizm içinde davrandığını söyleyen Çelik şunları söyledi:

"Boğaziçi gözbebeğimizdir, hocalarımızın katkılarına müteşekkiriz. Hocalar bazı öğrencileri eyleme çağırıyor. Öğrencilere eylem için birtakım akıl veriyorlar. Oradaki hocalarımız Türkiye'nin geleceğine imza atıyor. Cumhurbaşkanı liyakat özelinde bu hocamızı uygun görmüştür. Bundan sonra yapılması gereken akademik başarı için gerekli ortamın sağlanması için faaliyet göstermektir."

Melih Bulu kimdir?

17 Ocak 2020'de Haliç Üniversitesi rektörlüğüne atan Bulu, bu görebde bir yılı dolmadan Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne atandı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nü 1992 yılında tamamlayan Bulu, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nde yaptı.

Haliç Üniversitesi'nde yer alan öz geçmişine göre, TUSAŞ'da proje mühendisi olarak CASA, Atak Helikopter ve F-16 programlarında çalıştı.

Bulu 2009 yılında tam zamanlı olarak başladığı akademik kariyerinde İstinye Üniversitesi'nin de kurucu rektörlüğü görevini yaptı. Boğaziçi Üniversitesi rektörülüğü Bulu'nun bu seviyede üçüncü görevi olacak.

Bulu'nun asıl tartışma yaratan kariyeri ise siyasi alanda oldu. 2002'de AKP Sarıyer ilçe teşkilatı kurucusu olan Bulu, 2015'te AKP İstanbul Milletvekili Aday Adayı olarak seçimlere katıldı.

Bulu, Twitter profilinde yeni görevini gösteren bir değişim yaptı.

Daha sonra eleştirilere yaptığı açıklamayla yanıt veren Bulu, "Boğaziçi'nin taraf olmadığı problemlere malzeme yapılması en çok Boğaziçi'ne zarar verir. Unutmayalım ki hepimiz aynı gemideyiz" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Herkes bunu merak ediyordu! İşte Master Chef Türkiye 2020'nin büyük ödülü Herkes bunu merak ediyordu! İşte Master Chef Türkiye 2020'nin büyük ödülü
İskoçya'da Ocak sonuna kadar karantinaİskoçya'da Ocak sonuna kadar karantina
28 Aralık İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!28 Aralık İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emekli maaş zamları belli oldu

Memur ve emekli maaş zamları belli oldu

İşte memurların güncel zam tablosu!

İşte memurların güncel zam tablosu!

İstanbul'a kar mı yağacak? Tarih vererek duyurdu

İstanbul'a kar mı yağacak? Tarih vererek duyurdu

Görünce duygulandı! Kestiği ağacın gövdesinden çıktı

Görünce duygulandı! Kestiği ağacın gövdesinden çıktı

Kısıtlamada sokak ortasında fuhuş pazarlığı

Kısıtlamada sokak ortasında fuhuş pazarlığı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Tek doz aşı yaptıran doktorda yeterli düzeyde antikor oluştu

Tek doz aşı yaptıran doktorda yeterli düzeyde antikor oluştu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Evli kadınla basıldı! Evden böyle kaçtı

Evli kadınla basıldı! Evden böyle kaçtı

Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Sayı: 52

Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Sayı: 52

Bilim Kurulu üyesinden Sinovac aşısıyla ilgili flaş açıklamalar

Bilim Kurulu üyesinden Sinovac aşısıyla ilgili flaş açıklamalar

Diğer Haberler

İskoçya'da Ocak sonuna kadar karantina

İskoçya'da Ocak sonuna kadar karantina

Hindistan'da 12 bin 638 elmas bulunan yüzük Guinness'e girdi

12 bin 638 elmas bulunan yüzük Guinness'e girdi

Alibaba'nın kurucusu Jack Ma'nın 2 aydır nerede olduğu bilinmiyor

Alibaba'nın kurucusu Jack Ma'nın 2 aydır nerede olduğu bilinmiyor

Trump’ın suretine benzetilen köpeğin kulağı görenleri şaşırttı

Bu köpeğin kulağı internette viral oldu! İşte sebebi

Covid-19 vakası olmayan Kuzey Kore’den dikkat çeken hamle

Covid-19 vakası olmayan Kuzey Kore’den dikkat çeken hamle

İran, Güney Kore bandıralı petrol tankerine el koydu

İran, Güney Kore bandıralı petrol tankerine el koydu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.