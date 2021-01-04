Melih Bulu: Boğaziçi Üniversitesi'ndeki 'kayyum rektör' protestosunda neler yaşandı?

"Boğaziçili öğrenciler olarak, üniversitemizin ilkelerine ve kültürüne binaen, üniversitemizin özerkliğinin; kişiliğine ve geçmişine bakılmaksızın tepeden atanan herhangi bir akademisyen ile değil, üniversite mensuplarının yaptığı demokratik yollarla belirlenen bir rektör seçimiyle sağlanacağını savunuyoruz."

Üniversitelerin özerkliğinin tepeden atanan yöneticiler ile sağlanamayacağını dile getiren öğrenciler basın açıklamasında şöyle devam etti:

"Boğaziçililer olarak asıl sorunumuz akademik özgürlük meselesidir. Bu sorunun çözümü ise üniversitelerin iradeleriyle belirlenir. Üniversitemiz karar alma mekanizmalarına yapılan müdahaleyi kabul etmiyoruz."

Öğrenciler tarafından okunan basın açıklamasında; rektör, dekan, bölüm başkanı gibi yöneticilerin atamayla değil seçimle göreve getirilmesi vurgulanırken şunlar söylendi:

İstanbul'daki farklı üniversitelerden öğrencilerin de destek verdiği eylem için bir araya gelen öğrenciler, üniversitenin Güney Kampüsü'nde toplandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü görevine, geçmişte AKP milletvekili aday adayı olan Prof. Dr. Melih Bulu'yu ataması, üniversite öğrencileri tarafından protesto edildi.

Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci Temsilciliği Kurulu, okul iradesi dışında gerçekleşen kararı kınadıklarını açıklamış ve #KayyumRektörİstemiyoruz etiketiyle de paylaşımda bulunmuştu.

Bulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 1 Ocak Cuma günü Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmıştı.

Kampüs içindeki öğrenciler ise Rektörlük binasının kapısına üzerinde "Bu bina AKP'li Melih Bulu'nun rektör atanması sebebiyle Boğaziçi öğrencileri tarafından mühürlenmiştir" yazılı bir kağıt astı.

Burada emniyet güçleri tarafından engellenen öğrencilere biber gazıyla müdahale edildi. Gözaltına alınan iki öğrenci daha sonra serbest bırakıldı.

Öğrenciler, Güney Kampüs önündeki basın açıklamasının ardından Kuzey Kampüsü'nde bir forum gerçekleştirdi. Bu esnada Prof. Dr. Bulu'nun rektörlük binasında olduğunu öğrenen öğrenciler yeniden Güney Kampüs'e doğru hareketlendi.

AKP Sözcüsü Çelik: Boğaziçi gözbebeğimizdir

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısının ardından Boğaziçi Üniversitesi eylemlerine ilişkin konuştu.

Siyasi kimliği üzerinden Bulu'yu yargılayanların siyasi fanatizm içinde davrandığını söyleyen Çelik şunları söyledi:

"Boğaziçi gözbebeğimizdir, hocalarımızın katkılarına müteşekkiriz. Hocalar bazı öğrencileri eyleme çağırıyor. Öğrencilere eylem için birtakım akıl veriyorlar. Oradaki hocalarımız Türkiye'nin geleceğine imza atıyor. Cumhurbaşkanı liyakat özelinde bu hocamızı uygun görmüştür. Bundan sonra yapılması gereken akademik başarı için gerekli ortamın sağlanması için faaliyet göstermektir."

Melih Bulu kimdir?

17 Ocak 2020'de Haliç Üniversitesi rektörlüğüne atan Bulu, bu görebde bir yılı dolmadan Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne atandı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nü 1992 yılında tamamlayan Bulu, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nde yaptı.

Haliç Üniversitesi'nde yer alan öz geçmişine göre, TUSAŞ'da proje mühendisi olarak CASA, Atak Helikopter ve F-16 programlarında çalıştı.