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Melih Bulu'dan önemli açıklamalar: Bana sırtını dönen hocalarla konuşacağım

06.01.2021 20:46 | Son Güncelleme:
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Melih Bulu'dan önemli açıklamalar: Bana sırtını dönen hocalarla konuşacağım

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, Hürriyet Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programına katıldı. Prof. Dr. Bulu, kendisine yönelik itirazlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ahmet Hakan'ın öğrencilerin kendisini neden istemediğine yönelik sorusuna Prof. Dr. Melih Bulu'nun yanıtı şöyle oldu:

Öğrencilerin argümanları şu: 'Sizin kişiliğinizle ilgili sorunumuz yok, CV'niz çok iyi. İddianız da çok iyi. Ama seçimle gelmediniz.' Argüman temelde seçimle gelmemiş bir rektör olmam.

Benim argümanım da şu: Ben seçimle gelmemiş ilk rektör değilim. 2016 yılından beri Türkiye'deki benim yöntemimle atanıyor. Dünyada da birçok üniversitenin rektörü seçimle gelmiyor, bunlar dünyanın en önde gelen üniversiteleri. Dünyada zaten akademisyenlerin oy vererek seçip atadığı üniversite sayısı çok az. Dünyanın belli başları üniversitelerinde böyle bir yöntem yok. Bizde de yok.

Prof. Dr. Bulu, Ahmet Hakan'ın "Siyasi geçmişiniz bir mesele olarak masada mı?" sorusuna şu karşılığı verdi:

Biraz önce öğrencilerle yaptığımız konuşmalarda bu gelmedi önüme açıkçası. Benim siyasette bulunmamın akademik bir bakış açısıyla olma argümanım var benim. Ben ODTÜ'de öğrenciyken ilk SHP'de başladım. Sonra LDP Gençlik Teşkilatı Başkanlığı yaptım, en son da AKP teşkilatında görev aldım.

Melih Bulu, kendisini protesto eden öğrencilerin yanına gittiMelih Bulu, kendisini protesto eden öğrencilerin yanına gitti

Bir ülkenin nasıl yönetildiğini anlama amacıyla girmiş bir gözlemci olduğum için insanlar herhalde bunu anladılar ve o argümana gitmiyorlar.

"HOBİLERİM SORULUNCA SÖYLÜYORUM"

Ahmet Hakan'ın "Dinlediğiniz müzikten, hobilerinizden bahsediyorsunuz. Bu kendini ispatlama çabası olarak algılanıyor. Niye kendinizi sürekli anlatma gayreti içerisindesiniz?" sorusu üzerine Prof. Dr. Bulu, "Ben bunu vurgu yapmıyorum ama hobilerim sorulunca söylüyorum. Söylemediğim birçok özelliğim daha var, onları da söylesem TT olur muhtemelen. Ne tür müzik dinlersiniz diyorlar, ben de söylüyorum." dedi.

YAPILAN PROTESTO ORGANİK Mİ?

Bizim kendi öğrencimizin kültüründen gelen bir protesto... Genelde rektör değişimlerinde bu oluyor Boğaziçi Üniversitesi'nde. Ama maalesef benim durumumda başka unsurlar da devreye girdi. Bu da tutuklananların kimliğinden belli. Bizim öğrencilerimiz bunu zaten fark ettiler ve diğer dış gruplarla bir araya gelmiyorlar. İnşallah bu olunca da biz kendi içimizde kendi meselemizi daha rahat çözeriz diye düşünüyorum.

BOĞAZİÇİ GEÇMİŞİ

1992 yılında yüksek lisansla başladım. Bir süre özel sektörde çalıştıktan sonra doktora için döndüm. Yaklaşık 8 sene Boğaziçi'nde öğrencilik yaptım. Tanıdıklarım, hocalar, öğretim görevlileri var. Çok iyi tanırlar beni. Ders verme sürecim de oldu burada. Her bulduğum fırsatta da yemeklere katılmaya gayret ederim çünkü orada hocalarım bir araya gelir ve genelde bilimsel konularda tartışmalar olur.

"SIRTINI DÖNEN HOCALARLA KONUŞACAĞIM"

Ben tabii sırtını dönen hocalarla konuşacağım tabii. Aralarında beni tanıyanlar muhtemelen yoktur diye düşünüyorum. İsteyen sırtını döner, isteyen elini sıkar; biz buna alışığız. Önemli olan herkesin görevini iyi yapıyor olması. Hocaların dersini iyi veriyor, makalesini iyi yazıyor olması lazım. Ben sırtını dönmüş dönmemiş çok umrumda değil. İşini iyi yapsın insanlar, bu çok daha önemli.

Prof. Dr. Bulu, "Boğaziçi kültürü nedir? ODTÜ kültürü diye bir kültür var mıdır?" sorularını şöyle yanıtladı:

Ben lisansımı ODTÜ'de okuduğum için ODTÜ kültürünü de çok iyi bilen birisiyim. Kültür demekten öte ekol demek daha doğru. Bilkent'in de bir ekolü oluştuğunu düşünüyorum. Bütün üniversitelerimizin henüz ekolü oluşmadı. Ama eski üniversitelerin, köklü üniversitelerin kendi içerisinde zaman içerisinde oluşturdukları uzlaşma zemini oluşmuştur. O zemin de kültürü oluşturur.

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