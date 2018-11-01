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Melih Gökçek aday olacak mı? AK Parti'den son dakika açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.11.2018 11:30 | Son Güncelleme

Melih Gökçek'in MHP'den aday olup olmayacağı merak edilirken, AK Parti'den son dakika açıklaması geldi. AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Gökçek'in kendisine "Ben AK Partiliyim, AK Parti'nin emrindeyim. Beyefendi ne derse emrindeyim" dediğini belirtti.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, 31 Mart'taki yerel seçimlere ilişkin CNN TÜRK'te önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Özhaseki'nin açıklamalarından öne çıkanlar:

Melih Bey'le görüşüyoruz. 15 yıllık arkadaşımız. Zaman zaman görüşüyoruz. Melih Bey bizim 20 küsür yıllık belediye başkanlığını yapmış bir arkadaşımız. Bana söylediği ben AK Parti'liyim, AK Parti'nin emrindeyim. Beyefendi ne derse emrindeyim dedi.

GÖKÇEK ORTAK ADAY OLUR MU?

Öyle bir süreçteyiz ki biz AK Parti olarak yeni adaylar arıyoruz. Öyle bir ortamda kimseye ne bir kapı kapatılır, ne de kapı açabilirim.

ANKET ÇALIŞMALARI

Hangi büyükşehirde hangi adayın ne kadar oy alacağına ilişkin anket çalışmaları sürekli yapılıyor. Fakat bu anket sonuçları arkadaşlarımız arasında beklenti veya kırgınlığa neden olabileceği için paylaşılmıyor. Teşkilatlarımız da sürekli vatandaşla görüşerek adaylık konusunda çalışmalar yapılıyor.

ANKARA ADAYLIĞI

Şahsımla ilgili de Ankara adaylığı ile ilgili söylentiler var. Bununla ilgili bir şey söylemem doğru olmaz. Partimiz gerekli çalışmaları ve değerlendirmeleri yaptıktan sonra hangi arkadaşımızın aday olacağını söyleyecektir. Tahminime göre de hiçbir arkadaşımız böyle bir görevi almaktan kaçınmayacaktır.

Ankara ve İstanbul Belediye Başkanlarımızın, komisyonun ve Sayın Cumhurbaşkanımızın vereceği karar doğrultusunda görevlerine devam edip etmeyeceği belli olacaktır. İki arkadaşımız da güzel işler yapıyorlar, eğer ki çalışmalar sonucunda öne çıkarlarsa neden görevlerine devam etmesinler.

'VEKİLLERDEN BELEDİYE BAŞKANI DÜŞÜNMÜYORUZ'

Arkadaşlarımız bir adaylık takvimi oluşturdular. Nihai karar yarın MKYK'da verilecek. Cumhurbaşkanımızın da onayıyla bu süreç netleşecek. Çok geciktirmeyi düşünmüyoruz, tahminime göre Aralık ayına kadar bütün adaylarımız belli olacaktır. Biz bütün belediyelerde seçimi alacak gibi hazırlanıp, ona göre çalışmalarımızı devam ettiyoruz. Genel olarak milletvekili arkadaşlarımızı, belediye başkanı adayı olarak düşünmüyoruz.

Ayrıntılar geliyor...


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Okuyucu Yorumları 5 yorum
9.500 PRİM VAR.YAŞ 49 SAĞLIKTAN FAYDALANAMIYOR.SAĞLIKTAN FAYDALANMAK İÇİN DESTEK PRİMİ ÖDEMEK GEREKLİ.ULAN ZATEN BEN FAZLASIYLA ÖDEMİŞİM,MAÇIN ORTASINDA KURAL DEĞİŞİKLİĞİ YAPIP HAKKIMI YİYEN SİZSİNİZ.SOSYAL DEVLET OLDUĞUNU SANAN SOĞAN CÜCÜĞÜ HÜKÜMET.EMEKLİ ET DİYORUZ YOK DİYOR.O ZAMAN İŞ VER DİYORUZ ONADA YOK DİYOR.ŞİMDİ SEN NASIL DEVLETSİN NASIL HÜKÜMETSİN.SOĞAN CÜCÜĞÜ HÜKÜMETİ.
GÖKÇEK ERDOĞANI BİLİYOR, ERDOĞAN GÖKÇEĞİ BİLİYOR, İKİSİDE KİMİN NERDEN EMİR ALDIĞINI ÇOK İYİ BİLİYORLAR. RAHMETLİ ERBAKANI DEVİRMEK KOLAY OLMADI İKİ İÇİNDE TÜRKİYEDE.....TÜRKİYEDE GİZLİ BİLGİLER GEÇMİŞTE ÇOK İYİ SAKLANBİLİYDU. ANCAK YENİ BİLGİSAYAR ÇAĞINDA HERKESİN CEBİNDE NE SAKLADIĞI NET VE AÇIK GÖRÜLÜYOR ARTIK. BEYLER HZ MUSANIN ASASI ELİMDE, KİMİN BAŞINA DEĞERSE O SİLİNİYOR TÜM SİYASETTEN....MİLLET KÖR BUDALA DEĞİL,AKLI VE BASİRETİ ÇOK GENİŞ DİKKAT.....SON SÖZ BUNLAR YİYEMECEKLERİ PARAYI NE YAPACAKLAR ACABA????* YENİ GERÇEKÇİ SAMİMİ HAKİKİ LİDER ARANIYOR MİLLETÇE TÜRKİYEDE.NOKTA.
SAYIN BAKANIN MORELİNİ BÖZMAK İSTEMEM ANCAK TÜRKİYENİN ŞU AN BORÇ STOKU 1125 MİLYAR TL OLMUŞ. TAMAM BAZI YATIRMLAR OLDU. ANCAK YAPILAN YATIRIMLAR 2-3 MİSLİ FİYATLARI BULDU. YANİ ÜLKE VE MİLLET SOYULDU SOĞANA ÇEVRİLDİ ŞU AN. BAKINIZ 2019 BÜTÇESİNDEN 100 MİLYAR TL PEŞİN OLARAK FAİZ LOBİSİNE ÖDEME YAPACAK DEVLET BABA. BİRDE ÜZÜCÜ NOKTA İHRACATLARI YAPANLAR HEP YAHUDİ HIRİSTİYAN ŞİRKETLERİDİR MALESEF.YAHU YATIRM YAPALIM DEDİK 2007 DE ANCAK YORGANIMIZA VE YATAĞIMIZA GÖRE YAPMALIYDIK . BİZ İSE HAR BULUP HARMAN SAVURDUK ŞU AN.ASKERİMİZ POLİSİMİZ ŞU AN YABANCI SERMAYEYİ KORUYOR ÜLKEDE.AHHH AH AH. ....
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