Melih Gökçek aday olacak mı? AK Parti'den son dakika açıklaması

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, 31 Mart'taki yerel seçimlere ilişkin CNN TÜRK'te önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Özhaseki'nin açıklamalarından öne çıkanlar:

Melih Bey'le görüşüyoruz. 15 yıllık arkadaşımız. Zaman zaman görüşüyoruz. Melih Bey bizim 20 küsür yıllık belediye başkanlığını yapmış bir arkadaşımız. Bana söylediği ben AK Parti'liyim, AK Parti'nin emrindeyim. Beyefendi ne derse emrindeyim dedi.

GÖKÇEK ORTAK ADAY OLUR MU?

Öyle bir süreçteyiz ki biz AK Parti olarak yeni adaylar arıyoruz. Öyle bir ortamda kimseye ne bir kapı kapatılır, ne de kapı açabilirim.

ANKET ÇALIŞMALARI

Hangi büyükşehirde hangi adayın ne kadar oy alacağına ilişkin anket çalışmaları sürekli yapılıyor. Fakat bu anket sonuçları arkadaşlarımız arasında beklenti veya kırgınlığa neden olabileceği için paylaşılmıyor. Teşkilatlarımız da sürekli vatandaşla görüşerek adaylık konusunda çalışmalar yapılıyor.

ANKARA ADAYLIĞI

Şahsımla ilgili de Ankara adaylığı ile ilgili söylentiler var. Bununla ilgili bir şey söylemem doğru olmaz. Partimiz gerekli çalışmaları ve değerlendirmeleri yaptıktan sonra hangi arkadaşımızın aday olacağını söyleyecektir. Tahminime göre de hiçbir arkadaşımız böyle bir görevi almaktan kaçınmayacaktır.