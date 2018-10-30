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'Melih Gökçek aday olursa...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 15:49 | Son Güncelleme

Melih Gökçek'in MHP'den aday olacağı iddiası günlerdir Türkiye'nin gündeminde... Ortalığı karıştıran iddiaya bir yorum da AK Parti Grup başkanvekili Bülent Turan'dan geldi. Turan verdiği bir röportaj sırasında sorulan soru üzerine; "Makam, koltuk her şey değil. Kaldı ki böyle bir adım ne MHP, ne de AK Parti’ye bir fayda sağlar, ne de Melih Beye. Ama yapay da olsa bu gündemden Ahmet Hakan’a gün doğdu." dedi

'Melih Gökçek aday olursa...'

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, Gerçek Hayat dergisine bir röportaj verdi.

Turan, röportajda ağırlıklı olarak yerel seçimler üzerinde durdu.

AKP'li Turan, röportajı sosyal medya hesabından "Gündemi; yerelden ittifaka, kayyumdan Ahmet Hakan’a Gerçek Hayat Dergisinden Emeti Saruhan’a değerlendirdik" diye duyurdu.

'BÖYLE BİR TEKLİFE İNANMAM'

Röportajda “Gökçek aday olursa sadece Ahmet Hakan kazanır” ara başlığı altında Turan “MHP’nin Ankara adayının Melih Gökçek olacağı gibi bir ifade dile getirildi. Sizce bu gerçekleşir mi?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“MHP’nin böyle bir teklif götürmüş olacağına inanmak istemem, ama doğruysa da Melih Gökçek partimizde uzun yıllar belediye başkanlığı yapmış, eğrisiyle doğrusuyla Ankara’da önemli hizmetlere öncülük etmiş, tecrübeli bir büyüğümüz. Kendisinin, hatırasını bu kadar hırpalayarak bir adım atmayacağını düşünüyorum. Zor sınavları başarı ile geride bıraktı. Makam, koltuk her şey değil. Kaldı ki böyle bir adım ne MHP, ne de AK Parti’ye bir fayda sağlar, ne de Melih Beye. Ama yapay da olsa bu gündemden Ahmet Hakan’a gün doğdu.”

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Anahtar Kelimeler:
Melih Gökçek Bülent Turan MHP

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Recep Tayyip Erdoğan onay vermezse wc ye bile gidemez
ey akp sıze ne ya sız adamı kovdunuz ya sıze ne ıstedığı partiden aday olur
AKP MHP ve Melih beyin faydasına olmayacağı kesin bu duruma göre CHP büyükşehir başkanlıpını alır
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