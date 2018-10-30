'Melih Gökçek aday olursa...'

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, Gerçek Hayat dergisine bir röportaj verdi.

Turan, röportajda ağırlıklı olarak yerel seçimler üzerinde durdu.

AKP'li Turan, röportajı sosyal medya hesabından "Gündemi; yerelden ittifaka, kayyumdan Ahmet Hakan’a Gerçek Hayat Dergisinden Emeti Saruhan’a değerlendirdik" diye duyurdu.

'BÖYLE BİR TEKLİFE İNANMAM'

Röportajda “Gökçek aday olursa sadece Ahmet Hakan kazanır” ara başlığı altında Turan “MHP’nin Ankara adayının Melih Gökçek olacağı gibi bir ifade dile getirildi. Sizce bu gerçekleşir mi?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“MHP’nin böyle bir teklif götürmüş olacağına inanmak istemem, ama doğruysa da Melih Gökçek partimizde uzun yıllar belediye başkanlığı yapmış, eğrisiyle doğrusuyla Ankara’da önemli hizmetlere öncülük etmiş, tecrübeli bir büyüğümüz. Kendisinin, hatırasını bu kadar hırpalayarak bir adım atmayacağını düşünüyorum. Zor sınavları başarı ile geride bıraktı. Makam, koltuk her şey değil. Kaldı ki böyle bir adım ne MHP, ne de AK Parti’ye bir fayda sağlar, ne de Melih Beye. Ama yapay da olsa bu gündemden Ahmet Hakan’a gün doğdu.”

