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Melih Gökçek, AK Parti'ye 'bırakın aday olayım' diyecek iddiası

SEÇİM HABERLERİ  | 03.02.2019 11:30 | Son Güncelleme

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in açıklamalarının Ankara adayı AK Partili Mehmet Özhaseki'ye zarar verdiği iddia edilirken, Ankara kulislerinde Gökçek'in AK Parti'ye, "Özhaseki yarışı kazanamaz, bırakın tekrar aday olayım" diyeceği ileri sürüldü.

Melih Gökçek, AK Parti'ye 'bırakın aday olayım' diyecek iddiası

Ankara’nın eski büyükşehir belediye başkanı Melih Gökçek'in CHP'nin Ankara adayı Mansur Yavaş aleyhinde yaptığı açıklamaların AK Parti içinde tartışmalara neden olduğu iddia edildi.

Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre, Gökçek’in, "Yavaş, Makedonya kökenlidir" açıklaması gibi pek çok sözünün, Yavaş’a puan kaybettirmek bir yana AK Parti’nin adayı Mehmet Özhaseki’ye zarar verdiği yorumu yapılıyor.

ÖZHASEKİ: MELİH BEY KAMPANYAMIN BİR PARÇASI DEĞİL

AK Parti’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, adaylığının ilk gününden bu yana Melih Gökçek’le arasına mesafe koyan açıklamalarıyla dikkat çekiyor.

Özhaseki, Gökçek’in son çıkışına ilişkin de “Melih Bey benim kampanyamın parçası değil. Üslubu benim üslubum değil” demişti.

MELİH GÖKÇEK ADAY MI OLMAK İSTİYOR?

Özhaseki'nin bu kadar açık ifade etmesine rağmen Gökçek'in ısrarla konuşmasının nedeniyle ilgili Ankara kulislerinde yapılan yorumlar arasında en uç ve dikkat çekeni şöyle:

"Gökçek, tutumunun Özhaseki’ye zarar verdiğinin farkında. Stratejisini, siyasi parti il başkanlıklarının büyükşehir belediye başkan aday listelerini il seçim kurullarına vermeleri için son gün olan 19 Şubat takvimine göre belirleyen Gökçek, bu süre zarfında AK Parti'ye, 'Özhaseki yarışı kazanamaz, bırakın tekrar aday olayım' diyecek.

Yıllardır Gökçek’le aynı saflarda siyaset yapan tecrübeli isimler, 'Söz konusu olan Melih Gökçek ise hiçbir şey bizi şaşırtmaz' diyorlar."


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Anahtar Kelimeler:
yerel seçim seçim 2019 Melih Gökçek Ankara Mehmet Özhaseki

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