Melih Gökçek: “Ankara dağ başı, Mansur Yavaş’ın A takımı iş başında”

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, evindeki kamera sisteminin sökülmesi için ANFA’dan gelen 15-20 kişilik ekibin içinde boksörler ve güreşçilerin olduğunu iddia ederek, “Ankara dağ başı, Mansur Yavaş’ın A takımı iş başında” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir, geçtiğimiz günlerde eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in tüm Dikmen Vadisi’ni görüntülü ve sesli şekilde 24 saat süre ile kayda aldığı şeklinde Twitter üzerinden bir paylaşımda bulunmuş ve bunun üzerine Melih Gökçek’te, kameraların belediye lojmanlarına ait olduğunu, bina ve bina kenarını gördüğünü ve sadece görüntü kamerası olduğunu paylaşmıştı. Bunun üzerine de ANFA’dan kameraların sökülmesine ilişkin gelen tebligat üzerine Melih Gökçek kameraların sökülmesi çağrısında bulunmuştu.

Bugün, ANFA’dan 15-20 kişilik bir ekibin kameraları sökmeye geldiğini duyuran Gökçek, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarda, şunları dedi:

“Bugün saat 11.30 sıralarında evimde eşimle birlikte otururken 15-20 kişilik bir grup kamera sökmeye geldiler. Gelenler içinde boksörler, güreşçiler ne ararsanız var. Ankara dağ başı, Mansur Yavaş’ın A takımı iş başında. Hatırlıyor musunuz? Beypazarı’nda Mansur’un arkadaşları adam dövmüşlerdi. Bir anda gözümün önüne o görüntüler geldi. ‘Adam gibi ya 2 kişiyle kameraları sökeceksiniz sökün ya da sizi içeri almıyorum’ dedim. Gelenlere haber gönderdim. O sırada polis geldi ve gelen A takımını dağıttı, iki teknisyen şu anda sökümü yapıyor. Eşinizle birlikte evinizde otururken 15-20 kişilik bir grupla gelinmesi demek, aileye yapılan en büyük saygısızlıktır. Sizin 15-20 kişiyle gelmeniz aslında kendinizden korkmanızdır. Unutmayın, Türkiye hukuk devletidir, zorbalık yapanın yanına hiçbir şey kar kalmaz. ANFA’dan yapılan tebligatta bütün Dikmen Vadisi’ni izlediğim iddia ediliyordu. Teknisyeni kamera kontrol merkezi olan kulübeye davet edip,’Bu kameralardan Dikmen Vadisi’nin her tarafını izlediğim doğru mu? Hadi bana Dikmen Vadisi’ni kameralardan gösterebilir misin?’ diye sordum. Görüntüler de gördüğünüz gibi hiçbir görüntü olmadığını teknisyen söyledi. Bu suretle Mansur’un adamları, ANFA’nın iddialarını yalanladı. Ne derler yalancının mumu yatsıya kadar. Bizim kameraların ses aldığını iddia etmişlerdi. Teknisyene sordum, cevabı aşağıda. Çocuk iki ara bir derede kaldı. Cevap verse ANFA rezil olacak, arkasından işinden olacak. Garibimin verdiği cevabı siz yorumlayın.”

Gökçek’in, kamera sistemlerinin sökülmesi esnasında teknisyene, "Bütün vadiyi seyrediyormuşuz biz, buradan bütün vadiyi seyrettirsene bana" demesi üzerine teknisyen, "Olan görüntüler bunlar, bunun haricinde bir görüntü görünmüyor" karşılığını verdi.

