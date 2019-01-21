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Melih Gökçek: Artık bazılarının ipliğini pazara çıkarmanın zamanı geliyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.01.2019 10:46 | Son Güncelleme

Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Melih Gökçek: Artık bazılarının ipliğini pazara çıkarmanın zamanı geliyor

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da Ankara Kuşu adlı bir hesabın Ömer Turan'ın gözaltına alındığı bilgisini paylaşmasının ardından Ömer Turan'ı arayarak doğruluğunu soran Melih Gökçek, daha sonra ilginç bir paylaşımda bulundu.

Gökçek, yaptığı paylaşımında "Emrinde savcı mı var?" diye sorarken Ömer Turan gözaltına alınırsa "bu işin takipçisi olacağım." ifadesini kullanarak "Artık bazılarının ipliğini pazara çıkarmanın zamanı geliyor." dedi.

"EMRİNDE SAVCI MI VAR?"

İşte Melih Gökçek'in paylaşımları:

Doğrumu diye merak ettim, Ömer’i aradım. “Başkanım geçen sefer de yazmıştı, 2 saat sonra gözaltına alındım,şimdi de gözaltına alınacak mıyım,bekliyorum”dedi. Ömer’in cevabı üzerine benim merakım arttı; Baykuş senin emrinde bir savcı var da talimat mı veriyorsun?

Kripto başkanınız tezgah mı hazırladı? Savcıdan önce ilan ediyorsun? Yoksa Ömer yine patroniçenizin kocasının ayağına mı bastı? Bunun üzerine kripto başkanınız bir savcıya Ömer’i gözaltına aldırmak için tezgah mı hazırladı?

"TAKİPÇİSİ OLACAĞIM"

Sonucu bekliyorum. Eğer böyle birşey gerçekten olursa, bu kez bu işin takipçisi olacağım. Çünkü böyle birşey olması senin kirli ilişkilerinin ispatı olacak. Artık bazılarının ipliğini pazara çıkarmanın zamanı geliyor."

GÖKÇEK

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Melih Gökçek ANKARA KUŞU ankara kuşu kim Ömer Turan

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Basta senin ! Parselleri unutmadik.
şaibeli konuşma.mesela kim.senin mi yoksa.
İşte şeref ve namustan bahsederek Ankarayı yöneten kişi. Demek kirli işler kirli iplikler,kirli ilişkiler var. Bunları biliyor.Bu kişi Ankarayı yönetti yıllardır. Namus ve şerefli bir yönetim sergilememiş,kirli iplikleri olan ilişkiler içinde yönetmiş. Savcıların hemen harekete geçip '''gel arkadaş bu iplikler nedir ? bu ifadeler nedir ?''''' demesi gerekmez mi ? Oturduğu koltuğa ,kılık kıyafetine bakarsan düzgün görünüyor ,ama içi pek öyle değil gibi .
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