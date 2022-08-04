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  4. Melih Gökçek belediyeye iade etmişti! Zırhlı cip dudak uçuklatan fiyata satıldı...

Melih Gökçek belediyeye iade etmişti! Zırhlı cip dudak uçuklatan fiyata satıldı...

04.08.2022 18:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Melih Gökçek, 8 ay önce belediyeye zırhlı cipini iade etmişti. Ankara Büyükşehir Belediyesi lüks cipin ihale yoluyla 3 milyon 650 bin TL'ye satıldığını açıkladı.

Melih Gökçek belediyeye iade etmişti! Zırhlı cip dudak uçuklatan fiyata satıldı...

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın göreve gelmesinin ardından yayımladığı tasarruf genelgesi kapsamında ekonomik olmayan lüks araçların satışına başlandığı ve geçmiş yönetim döneminde alınan yüksek maliyetli zırhlı ciplerin de ihale yoluyla birer birer satıldığı belirtildi.

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Açıklamada, "Bu kapsamda eski yönetimden geri istenen ve 50 ay sonra geri alınabilen 2013 model Toyota Land Cruiser marka ve 06 FD 4072 plakalı 1 adet zırhlı cip canlı yayında gerçekleşen ihale ile 3 milyon 650 bin TL’ye satıldı" denildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Melih Gökçek Ankara
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