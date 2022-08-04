Melih Gökçek belediyeye iade etmişti! Zırhlı cip dudak uçuklatan fiyata satıldı...

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın göreve gelmesinin ardından yayımladığı tasarruf genelgesi kapsamında ekonomik olmayan lüks araçların satışına başlandığı ve geçmiş yönetim döneminde alınan yüksek maliyetli zırhlı ciplerin de ihale yoluyla birer birer satıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu kapsamda eski yönetimden geri istenen ve 50 ay sonra geri alınabilen 2013 model Toyota Land Cruiser marka ve 06 FD 4072 plakalı 1 adet zırhlı cip canlı yayında gerçekleşen ihale ile 3 milyon 650 bin TL’ye satıldı" denildi. (DHA)





