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Melih Gökçek, Bursa'da cenazeye katıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.10.2018 17:15 | Son Güncelleme

ANKARA Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, Bursa'da 98 yaşında yaşamını yitiren Hüseyin Kocaman'ın cenaze törenine katıldı.

Osman ŞİŞKO/BURSA, (DHA)- ANKARA Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, Bursa'da 98 yaşında yaşamını yitiren Hüseyin Kocaman'ın cenaze törenine katıldı. Cenazede, Bursa Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Recep Altepe de yer aldı. Bursa'da Ulu Camii bahçesinde yıllardır tespih satan, çevresinde 'Tespih Baba' olarak anılan Hüseyin Kocaman, yaşlılığa bağlı sebeplerden sabaha karşı yaşamını yitirdi. Doğum gününde ölen Kocaman için Ulu Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye, Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek ile kendisi ile aynı dönemde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden Recep Altepe de katıldı. Gökçek'in Kocaman ile yıllar öncesine dayanan tanışıklığı olduğu öğrenildi. Gökçek, cenaze namazının ardından aracına giderken, gazetecilerin, MHP'nin, 2019 yerel seçimlerinde kendisini Ankara'dan aday göstereceği iddiasına ilişkin soruya cevap vermedi. Kocaman'ın cenazesi, aile kabristanlığında defnedildi.

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