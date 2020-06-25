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Melih Gökçek canlı yayında açıkladı: Mansur Yavaş hakkında suç duyurusunda bulunacağım

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2020 23:58 | Son Güncelleme

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Hande Fırat'ın Gece Görüşü programına telefonla bağlanarak Ankapark ile ilgili çıkan iddialara ilişkin açıklamada bulundu. Gökçek açıklamasında Mansur Yavaş hakkında suç duyurusunda bulunacağını da belirtti.

Melih Gökçek canlı yayında açıkladı: Mansur Yavaş hakkında suç duyurusunda bulunacağım

Melih Gökçek yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ankapark meselesi pek çok TV’de gündeme geldi. Tek taraflı veriliyor. Mansur Yavaş hiçbir iş yapmazken mükemmel bir algı yönetimi yapıyor. Külliyen yalan. 4 sefer yazılı olarak Mansur Yavaş’a sormuşum. “Arkadaş kaç para sarf ettim ben?” Dinozorlara tanesine 8 milyon TL verdiğimi iddia ediyorsunuz. Bunun gerçeğine bakacak olursak 2 tane ihale yaptım. İhalelerin toplamları 8 milyon civarında fakat müteahhit zamanında getirmediği için 2 milyon TL ceza kesildi. Bizim yapmış olduğumuz masraf 1 milyar 350 milyondur, 400 milyon dolar civarında bir paraya tekabül eder.

"GAZETECİ ARKADAŞLAR KABUL EDİYORSA PAZARTESİ O PARKI GEZELİM"

Dinozorun tuttuğu miktar binde 4, Saygı Bey’de dahil olmak üzere dinozorlarla yatıyorlar kalkıyorlar. Bu dinozor parkı dünyadaki kapalı en büyük park. Park hurdaya dönmedi külliyen yalan. Oranın 3-4 yerinde hurda tarzından bir yer görüntülendi. Ankapark’ın yapım esnasında deposu vardır. Gitmiş o deponun içerisinden dinozor başı almış. 2 tane oyuncağı yan yatırmış, kendisi yapmış çekmiş araçlar helak oldu demişler. Oradaki gazeteci arkadaşlar kabul ediyorsa pazartesi o parkı gezelim.

"GELDİĞİ ANDAN İTİBAREN TERS DAVRANMAYA BAŞLADI"

Mustafa Tuna tıpkı Mansur Yavaş gibi bu parka karşıydı. Geldiği andan itibaren ters davranmaya başladı.

Burayı biz açtığımız zaman 50 milyon dolar Avrupa’ya Kuzey ülkelerine Arap ülkelerine reklam vereceğiz ve bu sayede Ankara tanınmış olacak dedik. Özellikle otopark yaptım güneş enerjisi alıyor. Bu sayede Ankapark’ın bütün enerji ihtiyacı karşılanacak. Arkasından sırf orası yaşamasın diye. 3 defa ihaleye çıktı. Mustafa Tuna da yaptı Mansur Yavaş da.

"MANSUR YAVAŞ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIM"

Belediye yardımcı olacak. Reklamına yardımcı olacak. Belediyenin gayesi oranın yaşaması değil oranın ölmesi. Mansur Yavaş hakkında 8 suç duyurusunda bulunacağım."

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