Melih Gökçek canlı yayında açıkladı: Mansur Yavaş hakkında suç duyurusunda bulunacağım

Melih Gökçek yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ankapark meselesi pek çok TV’de gündeme geldi. Tek taraflı veriliyor. Mansur Yavaş hiçbir iş yapmazken mükemmel bir algı yönetimi yapıyor. Külliyen yalan. 4 sefer yazılı olarak Mansur Yavaş’a sormuşum. “Arkadaş kaç para sarf ettim ben?” Dinozorlara tanesine 8 milyon TL verdiğimi iddia ediyorsunuz. Bunun gerçeğine bakacak olursak 2 tane ihale yaptım. İhalelerin toplamları 8 milyon civarında fakat müteahhit zamanında getirmediği için 2 milyon TL ceza kesildi. Bizim yapmış olduğumuz masraf 1 milyar 350 milyondur, 400 milyon dolar civarında bir paraya tekabül eder.

"GAZETECİ ARKADAŞLAR KABUL EDİYORSA PAZARTESİ O PARKI GEZELİM"

Dinozorun tuttuğu miktar binde 4, Saygı Bey’de dahil olmak üzere dinozorlarla yatıyorlar kalkıyorlar. Bu dinozor parkı dünyadaki kapalı en büyük park. Park hurdaya dönmedi külliyen yalan. Oranın 3-4 yerinde hurda tarzından bir yer görüntülendi. Ankapark’ın yapım esnasında deposu vardır. Gitmiş o deponun içerisinden dinozor başı almış. 2 tane oyuncağı yan yatırmış, kendisi yapmış çekmiş araçlar helak oldu demişler. Oradaki gazeteci arkadaşlar kabul ediyorsa pazartesi o parkı gezelim.