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Melih Gökçek'e dinozor şoku: Trabzon'a gönderildiler!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 13:00 | Son Güncelleme

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in dinozorları Trabzon'a gönderildi.

Melih Gökçek'e dinozor şoku: Trabzon'a gönderildiler!

Trabzon’un yerel gazetelerinde yer alan habere göre; Gökçek tarafından şehrin muhtelif yerlerine konulan ve daha sonra yeni Büyükşehir Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna tarafından sökülen dinozorlardan ikisi Trabzon'a gönderildi. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Jeoloji Mühendisliği bölümünün girişteki bahçesine konuşlandırılan dinozorlar hem öğrencilerden hem de hocalardan büyük ilgi görüyor. Öğrenciler dinozor maketlerin bölüme kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

KTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü Arş. Gör. Simge Oğuz Saka'nın girişimleriyle KTÜ'ye kazandırılan iki dinozor maketi Jeoloji Mühendisliği bölümünün girişteki bahçesine konuşlandırıldı. Bölümün ihtiyacı doğrultusunda önemli bir eksikliği de gideren maket dinozorların eğitimde de kullanılacağı belirtildi.


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Anahtar Kelimeler:
Melih Gökçek dinozor Ankara Trabzon KTÜ Karadeniz Teknik Üniversitesi

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
1966 yılıda KTÜ inşaat fakültesinde okudum,sonra İTÜye geçtim.Alman profesörümüz yerbilimleri hocamızdı çok şey öğrendik.Bu dinosourus çocukların jeoolojiye ilgisini arttıracaktır.Bende bir baraj ziyaretinden (sarıyar)sonra elektrik müendisliğini seçtim.Trabzonlu dostlarıma yararlı olacağına eminim.
meliihde gitti dinolarıda...demekki mahkeme halkın,kadının değilmiş.
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