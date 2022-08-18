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Melih Gökçek'e 'şehrimin kara lekesi' diyerek yüklendi! 'Bir sonraki paylaşımında dinazoylay yaptı diyecek'

18.08.2022 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Melih Gökçek'in eski Beşiktaşlı futbolcu Vincent Aboubakar'ı Türk askeri sanıp şehit olduğunu ilan etmesinin yankıları sürüyor. Paylaşımında Aboubakar'ı Somali'den gelen ve Türk vatandaşı olan Abu Bakeroğlu olarak tanıtan Melih Gökçek, danışmanının kendisini yanlış bilgilendirdiğini ifade etmişti. Eski belediye başkanına tepkiler gelmeye devam ediyor.

Melih Gökçek'e 'şehrimin kara lekesi' diyerek yüklendi! 'Bir sonraki paylaşımında dinazoylay yaptı diyecek'

2002'de evinin önünde suikaste uğrayan tarihçi ve yazar Necip Hablemitoğlu'nun eşi akademisyen Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu'ndan Melih Gökçek'e tepki geldi. O paylaşımı alıntılayarak 'Şehrimin kara lekesi' ifadesini kullanan Şengül Hablemitoğlu; Anka Park'taki dinazorlara da gönderme yaptı.

MELİH GÖKÇEK'İN PAYLAŞIMI SOSYAL MEDYAYI SALLADI!

Paylaşımına 'Bak Türkiye' diye başlayan Melih Gökçek; 'Somali'den gelip Türk vatandaşı olan, senin ülken ve senin inancın için savaşan Abu Bakeroğlu PKK'lıların yaptığı karakol baskınında şehit oldu. Mekanın cennet olsun. Yabancı düşmanlığı yapanlara da ibret olsun' ifadelerini kullanmıştı.

Beşiktaş'ın eski forveti Aboubakar'ın montaj olan görselini kullanan Melih Gökçek daha sonra danışmanının kendisini yanlış bilgilendirdiğini ifade etti.

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HABLEMİTOĞLU'NDAN TEPKİ! 'DİNAZOYLAY YAPTI DİYECEK'

Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu; sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Melih Gökçek'i hedef aldı. İşte o sözler:

kara leke

'GÜZELİM ŞEHRİMİN KARA LEKESİ'

'Bir sonrakinde paylaşımı “dinozoylay yaptı” diyecek. Şifasını bulamıyasıca, güzelim şehrimin çeyrek asırlık kara lekesi…'

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Anahtar Kelimeler:
Melih Gökçek Necip Hablemitoğlu şengül hablemitoğlu
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