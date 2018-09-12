Melih Gökçek'e şok üstüne şok: Şimdi de statları gitti!

İptal edilen yerler arasında eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek döneminde Ankara Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Derneği'ne tahsis edilen Yenikent'teki Osmanlı Stadı'nın yanı sıra 1989 yılında dönemin belediye başkanı Gökçek tarafından 49 yıllığına Keçiörengücü’ne tahsis edilen Keçiören Aktepe Stadı da var. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Doğan Yılmazkaya yaptığı açıklamada, “Bir önceki belediye başkanı haksız yere birçok tahsis yaptı şimdiki belediye başkanı da usulsüz diye geri alıyor. Muhalefet olarak söyledik bizi dinlemediler. Aklın yolu birdir. Bizim söylediğimiz noktaya geldiler” dedi.
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, daha önce yapılan protokollerle, bedelsiz olarak spor kulübü derneklerine tahsis edilen 7 ayrı spor tesisine ilişkin meclis kararlarını iptal etti. Tüm partilerin oy birliğiyle alınan karara göre, protokolleri iptal edilen tesisler arasında Yenikent'teki Osmanlı Stadı da yer aldı. Yenikent Stadı’nı Ankaragücü’ne tahsis etme konusunda zorluk çıkaran Osmanlıspor’un 25 yıllık sözleşmesi feshedilmesinin ardından Yenikent Stadı’nın üzerinde söz hakkı da kalmamış oldu. Ayrıca Osmanlıspor’un söz hakkı bulunan Ostim ve Aktepe Statları için bulunan sözleşmesi feshedildi.
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Doğan Yılmazkaya yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“Her birinin tarihleri farklı ama genelde karşılıksız destek olarak ilgili spor kulüplerine verilen yerler. Ankara'da profesyonel 3 kulüp var. Ankaragücü, Osmanlıspor ve Gençlerbirliği. Özellikle Yenikent'teki Osmanlı stadı olmak üzere statları şimdi geri alıyorlar. Alabilirsiniz ama şimdi profesyonel futbol takımlarına yer göstermeniz gerekiyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve valilik bir araya gelip bunların stat problemini çözmeleri gerekiyor bunlar maçlarını nerede oynayacaklar. Tahsisler de sorunluydu geri almalar da sorunlu. Bunların geri alınması doğru bir karar ancak tahsisi yapan da bu meclis, geri alan da bu meclis. Ak Parti içindeki çelişkiyi görebilirsiniz. Bir önceki belediye başkanı haksız yere birçok tahsis yaptı, şimdiki belediye başkanı da usulsüz diye geri alıyor. Muhalefet olarak söyledik bizi dinlemediler. Aklın yolu birdir. Bizim söylediğimiz noktaya geldiler.” (Sözcü)
AK PARTİ'NİN ANKARA İÇİN GÖKÇEK'İN KAPISINI ÇALACAĞI İDDİASI GÜNDEM YARATMIŞTI
Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerle ile ilgili kulis bilgileri konuşulmaya başlanırken, yerel seçimlerle ilgili Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan'dan çarpıcı bir iddia gelmişti.
Hakan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın metal yorgunluğu ile istifasını istediği eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in kapısını çalacağını iddia etmişti.
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