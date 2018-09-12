Melih Gökçek'e şok üstüne şok: Şimdi de statları gitti!

İptal edilen yerler arasında eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek döneminde Ankara Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Derneği'ne tahsis edilen Yenikent'teki Osmanlı Stadı'nın yanı sıra 1989 yılında dönemin belediye başkanı Gökçek tarafından 49 yıllığına Keçiörengücü’ne tahsis edilen Keçiören Aktepe Stadı da var. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Doğan Yılmazkaya yaptığı açıklamada, “Bir önceki belediye başkanı haksız yere birçok tahsis yaptı şimdiki belediye başkanı da usulsüz diye geri alıyor. Muhalefet olarak söyledik bizi dinlemediler. Aklın yolu birdir. Bizim söylediğimiz noktaya geldiler” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, daha önce yapılan protokollerle, bedelsiz olarak spor kulübü derneklerine tahsis edilen 7 ayrı spor tesisine ilişkin meclis kararlarını iptal etti. Tüm partilerin oy birliğiyle alınan karara göre, protokolleri iptal edilen tesisler arasında Yenikent'teki Osmanlı Stadı da yer aldı. Yenikent Stadı’nı Ankaragücü’ne tahsis etme konusunda zorluk çıkaran Osmanlıspor’un 25 yıllık sözleşmesi feshedilmesinin ardından Yenikent Stadı’nın üzerinde söz hakkı da kalmamış oldu. Ayrıca Osmanlıspor’un söz hakkı bulunan Ostim ve Aktepe Statları için bulunan sözleşmesi feshedildi.