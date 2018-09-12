HABER

Melih Gökçek'e şok üstüne şok: Şimdi de statları gitti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2018 14:25 | Son Güncelleme

AK Parti'nin Ankara için yeniden kapısını çalacağı iddia edilen Melih Gökçek'e bir kötü haber daha... Gökçek'in dinozor maketleri ile futbolcu heykellerini kaldıran, belediye önündeki fıskiyeyi söktüren, Ankapark ve Kanal Ankara projesini öncelik listesinden çıkarıp, yeni mezarlık projesini de iptal eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, şimdi de Gökçek'in döneminde spor kulübü derneklerine tahsis ettiği spor tesislerini geri aldı.

Melih Gökçek'e şok üstüne şok: Şimdi de statları gitti!

İptal edilen yerler arasında eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek döneminde Ankara Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Derneği'ne tahsis edilen Yenikent'teki Osmanlı Stadı'nın yanı sıra 1989 yılında dönemin belediye başkanı Gökçek tarafından 49 yıllığına Keçiörengücü’ne tahsis edilen Keçiören Aktepe Stadı da var. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Doğan Yılmazkaya yaptığı açıklamada, “Bir önceki belediye başkanı haksız yere birçok tahsis yaptı şimdiki belediye başkanı da usulsüz diye geri alıyor. Muhalefet olarak söyledik bizi dinlemediler. Aklın yolu birdir. Bizim söylediğimiz noktaya geldiler” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, daha önce yapılan protokollerle, bedelsiz olarak spor kulübü derneklerine tahsis edilen 7 ayrı spor tesisine ilişkin meclis kararlarını iptal etti. Tüm partilerin oy birliğiyle alınan karara göre, protokolleri iptal edilen tesisler arasında Yenikent'teki Osmanlı Stadı da yer aldı. Yenikent Stadı’nı Ankaragücü’ne tahsis etme konusunda zorluk çıkaran Osmanlıspor’un 25 yıllık sözleşmesi feshedilmesinin ardından Yenikent Stadı’nın üzerinde söz hakkı da kalmamış oldu. Ayrıca Osmanlıspor’un söz hakkı bulunan Ostim ve Aktepe Statları için bulunan sözleşmesi feshedildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Doğan Yılmazkaya yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Her birinin tarihleri farklı ama genelde karşılıksız destek olarak ilgili spor kulüplerine verilen yerler. Ankara'da profesyonel 3 kulüp var. Ankaragücü, Osmanlıspor ve Gençlerbirliği. Özellikle Yenikent'teki Osmanlı stadı olmak üzere statları şimdi geri alıyorlar. Alabilirsiniz ama şimdi profesyonel futbol takımlarına yer göstermeniz gerekiyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve valilik bir araya gelip bunların stat problemini çözmeleri gerekiyor bunlar maçlarını nerede oynayacaklar. Tahsisler de sorunluydu geri almalar da sorunlu. Bunların geri alınması doğru bir karar ancak tahsisi yapan da bu meclis, geri alan da bu meclis. Ak Parti içindeki çelişkiyi görebilirsiniz. Bir önceki belediye başkanı haksız yere birçok tahsis yaptı, şimdiki belediye başkanı da usulsüz diye geri alıyor. Muhalefet olarak söyledik bizi dinlemediler. Aklın yolu birdir. Bizim söylediğimiz noktaya geldiler.” (Sözcü)

AK PARTİ'NİN ANKARA İÇİN GÖKÇEK'İN KAPISINI ÇALACAĞI İDDİASI GÜNDEM YARATMIŞTI

Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerle ile ilgili kulis bilgileri konuşulmaya başlanırken, yerel seçimlerle ilgili Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan'dan çarpıcı bir iddia gelmişti.

Hakan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın metal yorgunluğu ile istifasını istediği eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in kapısını çalacağını iddia etmişti.

PARTNERBu fotoğrafları anlamak için bir kere bakmak yetmiyor!Bu fotoğrafları anlamak için bir kere bakmak yetmiyor!
Ay-yıldızlı boğayı, 29 Ekim'de Cumhurbaşkanı'na hediye edeceklerAy-yıldızlı boğayı, 29 Ekim'de Cumhurbaşkanı'na hediye edecekler
Prof. Dr. Ercan'dan Antalya depremiyle ilgili açıklama: Daha büyük bir deprem olursa...Prof. Dr. Ercan'dan Antalya depremiyle ilgili açıklama: Daha büyük bir deprem olursa...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Melih Gökçek Ankara mustafa tuna Ankara Büyükşehir Belediyesi Spor tesisleri

En Çok Okunan Haberler

'Kocam erken gidecek, bana gel' mesajı başını yaktı! Sevgilisinin kocası yarı çıplak bastı

'Kocam erken gidecek, bana gel' mesajı başını yaktı! Sevgilisinin kocası yarı çıplak bastı

Reza Zarrab New York'ta suşi yerken görüntülendi

Reza Zarrab New York'ta suşi yerken görüntülendi

Demet Akalın-Okan Kurt ayrılığında yeni detay: Kırmızı çizgim...

Demet Akalın-Okan Kurt ayrılığında yeni detay: Kırmızı çizgim...

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'ndan gece baskını

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'ndan gece baskını

'Son savaş' başlıyor! Suriye'den temizlenecekler

'Son savaş' başlıyor! Suriye'den temizlenecekler

Can Ataklı'dan gündem yaratacak iddia: AK Parti, İstanbul'da Davutoğlu'nu aday gösterebilir

Can Ataklı'dan gündem yaratacak iddia: AK Parti, İstanbul'da Davutoğlu'nu aday gösterebilir

İlginizi Çekebilir

17 Aralık'ın bilinmeyen detayı: Baskın yapıp Bilal Erdoğan'ı alacaklar!

17 Aralık'ın bilinmeyen detayı: Baskın yapıp Bilal Erdoğan'ı alacaklar!

Düzce'de Oda Başkanı Osman Ataseven, CHP Milletvekili Emine Gülizar Emecan'ı fena fırçaladı!

Düzce'de Oda Başkanı Osman Ataseven, CHP Milletvekili Emine Gülizar Emecan'ı fena fırçaladı!

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar

Bedelli askerlik eğitim programı! İşte 21 günlük eğitim programında yapılacaklar, yol izinleri, silahlı ve spor eğitimleri

Bedelli askerlik eğitim programı! İşte 21 günlük eğitim programında yapılacaklar, yol izinleri, silahlı ve spor eğitimleri

Türkiye genelinde bugüne kadarki en büyük operasyon! 101 bin emniyet personeli sahaya indi

Türkiye genelinde bugüne kadarki en büyük operasyon! 101 bin emniyet personeli sahaya indi

Okuyucu Yorumları 2 yorum
Yetimin hakkını soran yok zaten. Biri yapar , biri bozar, biri gelir yeniden yapar... Rahman ve Rahim olan yüce rabbim bu amelleri , hırs , kibirlerinizi görmüyormu sanırsınız.. aldanıyorsunuz.
resim birisinin deyimiyle MANİDAR olmuş, nerden buluyosa böyle cins kelimeleri
Diğer Haberler
Babasını hediye olarak 'bombalı paket' göndermişti! İşte nedeni

Babasını hediye olarak 'bombalı paket' göndermişti! İşte nedeni

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la ilgili bomba iddia: 'İstifası cebinde dolaşıyor' söylentileri var!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la ilgili bomba iddia: 'İstifası cebinde dolaşıyor' söylentileri var!

İstanbul'da kan donduran görüntüler! Köpeğe tecavüz ederken yakalandı

İstanbul'da kan donduran görüntüler! Köpeğe tecavüz ederken yakalandı

Prof. Dr. Ercan'dan Antalya depremiyle ilgili açıklama: Daha büyük bir deprem olursa...

Prof. Dr. Ercan'dan Antalya depremiyle ilgili açıklama: Daha büyük bir deprem olursa...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık tazminat davası!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık tazminat davası!

Milli antrenörün çocuk tecavüzü skandalı patladı!

Milli antrenörün çocuk tecavüzü skandalı patladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.