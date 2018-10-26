'Melih Gökçek'e sopayı gösterdiler'

Yılmaz bugünkü köşesinde MHP'dan aday olacağı iddia edilen Melih Gökçek'i konu aldı. Yılmaz, "Melih Gökçek’in, MHP tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday gösterileceği ile ilgili dedikodular, muhalefet partilerinden ümidini kesmiş belli bir çevrede heyecan yarattı. Kişisel görüşüm şu ki, MHP Gökçek’i aday göstermek istese bile Gökçek bu teklifi kabul edemez." diye yazdı. 'GÖKÇEK TEKLİFİ KABUL EDEMEZ' Yılmaz'ın yazısının ilgili kısmı şöyle; Gökçek bu teklifi kabul edemez. Sebebi ise Soğuk Savaş döneminin bir kavramında yatıyor: Dehşet dengesi!

Dehşet dengesi, soğuk savaşın, topyekun sıcak bir savaşa dönmemesinin nedenini tarafların sahip oldukları kitlesel imha silahlarının varlığına bağlayan bir kavram. İki taraf da nükleer silah kullanabilir, bunun sonucunda da kazanan olmaz, insanlık yok olma tehlikesi ile karşılaşır. Bu dehşet verici sonuç iki güç arasında denge yaratır, kimse elindeki silahı kullanmaz. 'SEBEBİ DEHŞET DENGESİ' Gökçek’in AKP ile ilişkisinde de böyle bir yön olmalı.

Yoksa istifa ettirilmesi bu kadar kolay olmazdı. İstifadan sonra partide tutulması bile sorun olurdu.

Bülent Arınç’ın da gündeme getirdiği parsellerden tutun da henüz bilmediğimiz bazı eylem ve işlemlerin varlığı bunu sağlamış olmalı.

Nitekim AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Gökçek’in daha önce istifasını sağlayan sopayı dün NTV canlı yayınında şöyle gösterdi: Sebebi ise Soğuk Savaş döneminin bir kavramında yatıyor: Dehşet dengesi!

Dehşet dengesi, soğuk savaşın, topyekun sıcak bir savaşa dönmemesinin nedenini tarafların sahip oldukları kitlesel imha silahlarının varlığına bağlayan bir kavram. İki taraf da nükleer silah kullanabilir, bunun sonucunda da kazanan olmaz, insanlık yok olma tehlikesi ile karşılaşır. Bu dehşet verici sonuç iki güç arasında denge yaratır, kimse elindeki silahı kullanmaz. Gökçek’in AKP ile ilişkisinde de böyle bir yön olmalı.

Yoksa istifa ettirilmesi bu kadar kolay olmazdı. İstifadan sonra partide tutulması bile sorun olurdu.

Bülent Arınç’ın da gündeme getirdiği parsellerden tutun da henüz bilmediğimiz bazı eylem ve işlemlerin varlığı bunu sağlamış olmalı. Nitekim AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Gökçek’in daha önce istifasını sağlayan sopayı dün NTV canlı yayınında şöyle gösterdi: