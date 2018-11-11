Melih Gökçek'e soruşturma! Sürpriz gelişme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları birimince yürütülen soruşturma çerçevesinde Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden, Gökçek dönemini kapsayan çiçeklerin alımıyla ilgili ayrıntılı bilgi istendi. Yine Sayıştay'ın hazırladığı son Büyükşehir Belediyesi raporunda da Gökçek dönemine ilişkin ağır suçlamalar yer almıştı. Bu dönemde birçok işin ihalesiz verildiği belirtilmişti.

'O ÇİÇEKLERİ KİMLERDEN ALDI?'

Sözcü gazetesinden Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, Memur Suçları Soruşturma Bürosu tarafından Büyükşehir Belediyesi'ne gönderilen 2017/172886 sayılı 12 Ekim 2018 tarihli yazı şöyle:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan soruşturma ile ilgili olarak, 30.09.2015-30.09.2017 tarihleri arasında Başkanlığınız'a bağlı ilgili Daire Başkanlıkları tarafından satın alınan ve Ankara İI geneli çevre düzenleme (park/bahçe/refuj vb) işlerinde kullanılan süs bitkilerinin hangi firmalardan (firma ismi, şahıs/ortak bilgisi, adres bilgisi, vergi numaralan vs.) ne şekilde (doğrudan temin/ihale) ve fatura bedellerinin kayıtlarınızdan araştırılarak liste halinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gönderilmesi hususu rica olunur."