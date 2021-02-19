Melih Gökçek: Ekrem İmamoğlu benden korkuyor

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Haber Global'de Buket Aydın'ın Koltuk programında soruları yanıtladı. İşte Melih Gökçek'in sorulara verdiği yanıtlar: Aşı oldu mu? Pandemi sürecini nasıl değerlendiriyor? İki aşıyı da oldum. Bu konuda muhalefet yapılmanın manası yok. Türkiye'nin neler yaptığı, Avrupa'ya bakıldığında görülüyor. Tayyip beyin öngörüsünün neticesini de görüyoruz. Bu dönemde en başarılı olanlar sağlık ordumuz. Aşı olmayı düşünmüyordum. Cumhurbaşkanımız vurulunca ben de aşı oldum. Twitter'ı bu kadar çok kullanmanızın nedeni siyasette hala varım iddiası mı? Ben siyasetten gitmedim. Ben sadece belli bir makamdan ayrıldım "EKREM İMAMOĞLU BENDEN KORKUYOR" Ekrem İmamoğlu'nun sizi Twitter'dan engellemesine neden bu kadar içerlediniz? Neden içerleyeyim ki? Ekrem İmamoğlu benden korkuyor. Tweetlerim onu rahatsız ediyor. Benim tweetlerimin çoğu doğru olduğu için onun karizması gidiyor. E haliyle o da korkusundan beni yasaklıyor. Her şey çok güzel olacaktı. Her şey rezalet oldu. Sosyal medyada engellediği kişi var mı?

Hakaret eden ve seviyesiz kişileri engelliyorum. İçinizdeki fitneciler kimlerdi, karma çalıştı mı, bedduanız tuttu mu? Haklı olduğum ortaya çıktı. Çoğu zaten siyasetten sıyrıldı gitti. Mübalağa etmiyorum yüzde 70-80'i siyasetten gitti. Ve benim bunda hiçbir dahilim olmadı. Kalanlar da varsa inşallah hepsi temizlenir. "BEN SEÇİMLERİ KAYBETMEDİM" Belediye başkanlığı koltuğunu özlediniz mi? Ankara benim için tutku. Ankara benim her şeyim. Yaptığım işten büyük keyif alıyorum. Hayatta satın alınamayacak tek şey tecrübedir. Belediye başkanı ilk 5 yıl içinde belediyeciliği öğrenmeye çalışır. Ben bunu aşmışım. Belediyecilik ben de bir aşk. Ben seçimleri kaybetmedim. Ben seçimlere girmedim. Bana Cumhurbaşkanı talep etti.Ben de talebe uydum "GÖREVDEN ALINDIĞIMA KIRILDIM AMA BU TAYYİP BEYLE İLGİLİ DEĞİL" Belediye Başkanlığını bırakmak zorunda kalmak sizi hayal kırıklığını uğrattı mı? Hayal değil, gönlüm kırıldı. Bugüne kadar bu konuyla ilgili hiç konuşmadım. Gün gelir anlatırsam millet bana hak verecek. Ben bu konuda Tayyip beyi suçlamıyorum. Görevden alındığıma kırıldım ama bu kırılmak Tayyip beyle ilgili değil. Parti içinde herkes her şeyi biliyor.

"SEÇİMDE BEN OLSAYDIM KAZANIRDIM" Seçimlerde ben olsaydım kesinlikle seçimi alırdım. Siyasete dönerseniz belediye başkanlığının dışında hangi göreve talip olmak istersiniz? Görevin büyüklüğü küçüklüğü önemli değil. Siyasetten hiçbir zaman ayrılmadım. "MANSUR YAVAŞ TV'LERE BU YÜZDEN ÇIKAMAZ" Mansur Yavaş'ın belalısı mısınız? Belediyecilikte önemli olan, vizyon, icraat ve kapasitedir. Bunlar yoksa geçmişi karalarsın. Adam her belediye meclis toplantısında beni kötülüyor. Her meclis toplantısında bunu yapıyor, iftira atıyor. Çıktım televizyona dedim ki, 'Arkadaş bu iddiaların var, benim de iddialarım var, gel çıkalım televizyona, 3 saat sen sor 1 saat ben sorayım. De ki Melih şu konuda yolsuzluk yaptın, ben de diyeyim ki sen de yaptın. Seninkine ben cevap vereyim benimkine sen.' Kamuoyu görsün ve karar versin. Adamcağız icraatı olmayınca arkasında olan bir ajans var onların talimatı var onları dinliyor. Ajans, onun televizyonlara çıkmasını yasaklıyor. Niye yasaklıyor? Çünkü televizyona çıktığında karşısında ciddi olarak sual sorulduğunda dökülmeye başlıyor panik başlıyor. Sen buraya oturtamazsın onu. Ajansı izin vermez. O kendi kendine karar verecek bir durumda değil. Sürekli yolsuzluktan bahsediliyor, ortaya çıkarın. Sürekli sahte evrakla suçlama yapıyorlar.

Mansur Yavaş Ankara için tek iyi bir şey yapmadı mı? Heykel yaptı ve heykel yıkattı. Sevenler de ideoloji için seviyor. Ne yaparsa yapsın sevecekler. Bu sevgi CHP içinde de azaldı. Mansur Yavaş, CHP'lileri işe almıyor, bu nedenle sevgi de içeride azalıyor. 6.500 kişiyi işe aldılar. 400-500 CHP, 500 de İYİ Parti. Diğer kalanlar da Beypazarı ve diğer partilerden. Aldıkları kişilerin toplamı 2.000 civarında. Kalan 4.500 kişiyi Mansur Yavaş nereden aldı? Ben buradan şifreyi verdim. Devlet bunu araştırsın. Arkasından çok enteresan bir şey çıkar. Belediye başkanlığı yaptığınız dönemle ilgili pişmanlıklarınız var mı? Ecevit iktidarda olduğu zaman belediye başkanı Haydar bey var, o dönemde Kızılay'ı süslemek istedim. İki tane Ankaralı vatandaş geldi bakıyor hoşlarına gidiyor. "Heyt aslanım Haydar be ne güzel işler yapıyor" diyor. Müteahhit diyor ki "burayı Haydar değil, Melih Gökçek yapıyor" Bu sefer adamlar dönüyor diyor ki "Ne gerek var, boşuna masraf" Ağzımla kuş tutsam inandıramayacağım taraf var.

"450 MİLYON DOLARA MAL OLDU, BU ÇOK PARA MI?" ANKAPARK'ta neden bu kadar ısrar ettiniz? Gerçekten 750 milyon dolar harcadınız mı? Tamamen uyduruyor. Kendi yapamadıklarını ANKAPARK'a bağlıyor. Ben bir sene içinde kaç kilometre yol yaptım. Sen ne yaptın? E şimdi ANKAPARK'ta yok neden bir şey yapmıyorsun. 450 milyon dolara mal oldu. Bu çok para mı? Dünyaya bakın temaparklarıyla ülkeler iftihar ediyor. Ben buraya turist gelsin diye para verdim. Gelmedi çünkü pandemi oldu. Siz belediye başkanı olarak destek vermediniz. Bunlar prestijli projelerdir. Devlet destekler. Ankara'nın turizm potansiyeli sıfır. Bunu bir yatırım olarak yaptım burası zarar etmez. Burayı açar Mansur bey kendi adamına dolaylı yoldan verir. Ben buna da razıyım yeter ki çalışsın orası. Bu kadar tepki aldığınız halde neden dinozorlardan vazgeçmediniz? Ben yurt dışına gitmem kolay kolay. Bu ANKAPARK için çok sayıda ülkeyi dolaştım. Son teknoloji olması için. Dünyanın en büyük dinazor parkı da burada olsun istedim. Buradaki olay Mansur Yavaş'ın algı yönetimi. 330 tane dinozor 4 milyon 200 bin lira. Buna 750 milyon dolar diyorlar.

"Eğer Melih Gökçek itirafçı olursa FETÖ'nün siyasi ayağı çöker" iddiası ne kadar doğru? Deli saçması. Burada Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra hedefteki kişi Melih Gökçek'tir. Ankara Emniyet'i düşmek üzereydi. Emniyetten bir arkadaşımız aradı. "Başkanım yetişin şehit verdik" diye. Talimat verdim kapıları kapattırdım. Külliyeyi teslim almak üzereydiler. Bütün araçları yollayıp yolları kapattırdım. Tayyip beyden önce televizyonlara telefonlara bağlanan 3 kişiden biri bendim. Bu mücadeleyi yapan bir adamın kalkıp FETÖ'cü olması mümkün değil. Talimatlar FETÖ'den geliyor. Bu kitapta yazılanlar tırışkadan masallar. Bu kitabı dağıttıran da Mansur Yavaş'dır. "BÜLENT ARINÇ KENDİ ADINA KONUŞAN BİRİ DEĞİLDİR" Ankara'yı parsel parsel sattınız mı? Bülent Arınç benim açıkladığım detaylardan sonra ezildi. Ve sonrası iftiralar attı. Kendi söylediği lafı kendi yedi. Ben hiçbir zaman bedavadan FETÖ'cülere bir arsa tahsis etmedim. Bülent Arınç kendi adına konuşan biri değildir. Bunun acısı Hukuk Fakültesinden geliyor. Ben onu o zamanlar desteklemedim diye. Ben Bülent Arınç'ı ciddiye almıyorum artık.