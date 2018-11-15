Melih Gökçek geri mi dönüyor? Erdoğan gizlice görüştü iddiası....

Yerel seçime yönelik yapılan son seçim anketi sonuçlarında Mehmet Özhaseki isminin değil Gökçek isminin öne çıktığını belirten Uğuroğlu, "AKP’nin de Erdoğan’ın yaptırdığı anketlerde Özhaseki değil Melih Gökçek en çok oyu alıyordu" bilgisini paylaştı. Uğuroğlu'na göre Gökçek-Erdoğan buluşmasının arkasında bu buluşma var.

Erdoğan ile Gökçek'in bir hafta önce gizli bir buluşma gerçekleştirdiğini öne süren Uğuroğlu, "Erdoğan tekrar Cumhurbaşkanlığına tahsis edilen Çankaya Köşküne davet etti Melih Gökçek’i. Çünkü bu görüşmenin tamamen gizli kalması gerektiğini istedi Erdoğan" diye yazdı. Uğuroğlu görüşmeye ilişkin şu iddiaları köşesine taşıdı:

"Gökçek’in görüşmenin başında Erdoğan’a AKP’nin neferi olduğunu, başka hiçbir partiden aday olmayacağı gibi AKP’den de ayrılmayacağını vurguladı.

Devlet Bahçeli ile görüşmediğini ve kendisine MHP’den resmi bir teklif de gelmediğini vurgulayan Melih Gökçek’in, “Sayın Cumhurbaşkanım siz her ne kadar yerel seçimde AKP ile MHP ittifakına gerek duymuyorsunuz ama benim yaptırdığım anketler ve gözlemlerim bu ittifakın çok yararlı olacağını gösteriyor” dediğini öğrendim.

Görevden süresini tamamlayamadan hiçbir gerekçe gösterilmeden alınması nedeniyle Erdoğan’a bir yıldır kırgın olan Gökçek ile Erdoğan’ın buluşmasının en önemli sonucu şudur: Melih Gökçek AKP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterilmeye çok yakın."

