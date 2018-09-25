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Melih Gökçek hakkında olay iddia!

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.09.2018 08:59 | Son Güncelleme

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in kendisinden sonra koltuğuna gelecek isim için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a öneride bulunduğunu iddia etti. Uğuroğlu, Gökçek'in eski Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna'yı önerdiğini ileri sürdü.

Melih Gökçek hakkında olay iddia!

Orhan Uğuroğlu, "Gökçek fobisi ve 4,5 milyar zarar" başlığıyla yayımlanan yazısında "Kanal Ankara Projesi başkentlilerin gündeminden düşmüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna bu projenin yapılan ihalesini iptal etti ve yeniden ihaleye çıkmadı. Ancak geçtiğimiz günlerde bu bölgeden 3 arsayı metrekaresi 1.500 liradan ihaleye çıkardı ama satamadı" ifadesini kullandı.

"MUSTAFA TUNA'YI MELİH GÖKÇEK ÖNERDİ"

"Melih Gökçek'in başkanlıktan Recep Tayyip Erdoğan tarafından azledilmesi sonrası Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna'yı Erdoğan'a kim önerdi açıklayayım; Melih Gökçek" diyen Uğuroğlu, sözlerine "Size şaşırtıcı gelebilir ama ben hiç şaşırmadım. Tuna'nın işe başlar başlamaz kentin her yerinden Melih Gökçek imzası olan eserleri kaldırması ve Anka Park tema alanının Tuna tarafından 'savurganlık' olarak değerlendirilmesine de şaşırmadım" diye devam etti.

"MELİH GÖKÇEK FOBİSİ"

"Çok şaşırdığım, Ankara Kanalı Projesi'nin yapılan ihalesinin iptal edilmesi oldu" görüşünü aktaran Uğuroğlu, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 90 milyar liraya ihale edildiği günlerde Çankaya İlçesi'nin 8 mahallesini ilgilendiren İmar Planı ve Kanal Ankara projesinin çevresinde arsaların metrekaresi yaklaşık 1.500 liradan (Bin Beş Yüz Türk Lirası) satılıp, alınıyordu. Projenin 2018 yılında bitmesi öngörülüyordu ki proje bittiğinde arsaların metrekaresinin 2.500-3.000 liraya yükseleceği tahmin ediliyordu. Melih Gökçek fobisi, mahalle halkına, yatırımcıya ve belediyeye zarara yol açtı."

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Melih Gökçek Ankara mustafa tuna ak parti Recep Tayyip Erdoğan

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