Melih Gökçek hakkında olay iddia!

Orhan Uğuroğlu, "Gökçek fobisi ve 4,5 milyar zarar" başlığıyla yayımlanan yazısında "Kanal Ankara Projesi başkentlilerin gündeminden düşmüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna bu projenin yapılan ihalesini iptal etti ve yeniden ihaleye çıkmadı. Ancak geçtiğimiz günlerde bu bölgeden 3 arsayı metrekaresi 1.500 liradan ihaleye çıkardı ama satamadı" ifadesini kullandı.

"MUSTAFA TUNA'YI MELİH GÖKÇEK ÖNERDİ"



"Melih Gökçek'in başkanlıktan Recep Tayyip Erdoğan tarafından azledilmesi sonrası Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna'yı Erdoğan'a kim önerdi açıklayayım; Melih Gökçek" diyen Uğuroğlu, sözlerine "Size şaşırtıcı gelebilir ama ben hiç şaşırmadım. Tuna'nın işe başlar başlamaz kentin her yerinden Melih Gökçek imzası olan eserleri kaldırması ve Anka Park tema alanının Tuna tarafından 'savurganlık' olarak değerlendirilmesine de şaşırmadım" diye devam etti.

"MELİH GÖKÇEK FOBİSİ"



"Çok şaşırdığım, Ankara Kanalı Projesi'nin yapılan ihalesinin iptal edilmesi oldu" görüşünü aktaran Uğuroğlu, şöyle devam etti: