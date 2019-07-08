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Melih Gökçek'in evindeki kamera sistemi söküldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2019 17:10 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, eski Başkan Melih Gökçek'in evine giderek, 'hukuksuz ve izinsiz' kurulduğu öne sürülen güvenlik kamera sistemini söktü. Gökçek, kamera sistemini sökmek için kalabalık bir grupla eve gelindiğini ileri sürüp, sosyal medya hesabından tepkisini dile getirdi.

Melih Gökçek'in evindeki kamera sistemi söküldü

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ANFA Güvenlik Hizmetleri yetkilileri, geçen hafta Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek'e ihtarname gönderip, Çankaya'daki evinde belediyeye ait güvenlik kamera sistemi olduğunu ve bunun sökülerek, belediyeye iade edilmesini istediğini bildirdi. Gökçek'in bu kamera sistemi ile Dikmen Vadisi'ni görüntülü ve sesli şekilde 24 saat izlediği iddia edildi. Gökçek, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyleyip, kamera sisteminin kendisine değil, belediye lojmanlarına ait olduğunu ve vadiyi değil, sadece bina ve bina kenarını gördüğünü söyledi.

'AİLEYE YAPILAN EN BÜYÜK SAYGISIZLIKTIR'

ANFA Güvenlik Hizmetleri ekibi, bu sabah Gökçek'in evine gidip, güvenlik kamera sistemini söktü. O anlara ilişkin Twitter hesabından görüntü paylaşan Gökçek, ANFA'dan tebligat geldiğini, kendisinin de 'Gelin sökün' yanıtını verdiğini söyledi. Bunun üzerinde yaklaşık 15- 20 kişilik grubun eve geldiğini söyleyen Gökçek, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Gelenler içinde boksörler, güreşçiler ne ararsanız var. Ankara dağ başı, Mansur Yavaş'ın 'A Takımı' iş başında. Hatırlıyor musunuz? Beypazarı'nda Mansur'un arkadaşları adam dövmüşlerdi. Bir anda gözümün önüne o görüntüler geldi. 'Adam gibi ya 2 kişiyle kameraları sökecekseniz sökün ya da sizi içeri almıyorum' dedim. O sırada polis geldi ve gelen 'A Takımı'nı dağıttı, 2 teknisyen şu anda sökümü yapıyor. Eşinizle birlikte evinizde otururken 15- 20 kişilik bir grupla gelinmesi demek, aileye yapılan en büyük saygısızlıktır. Sizin 15-20 kişiyle gelmeniz aslında kendinizden korkmanızdır. Unutmayın Türkiye hukuk devletidir, zorbalık yapanın yanına hiçbir şey kar kalmaz."

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Melih Gökçek kamera sistemi

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