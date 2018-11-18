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Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek Sincan'da kriz yarattı: Sincanlı olmayan belediye başkanı istemiyoruz!

SEÇİM HABERLERİ  | 18.11.2018 13:07 | Son Güncelleme

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in ismi Ankara Büyükşehir Belediyesi için yeniden gündeme gelirken, oğlu Osman Gökçek'in de Sincan İlçe Belediye Başkanlığı'na aday gösterileceği öne sürüldü. Fakat Sincan'daki Sivil Toplum Kuruluşları, Gökçek ismine karşı ayaklandı ve 'Sincanlı olmayan belediye başkanı istemiyoruz' açıklamasında bulundu.

Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek Sincan'da kriz yarattı: Sincanlı olmayan belediye başkanı istemiyoruz!

Sincan Ziraat Odası Başkanı Zekeriya Gülmez başkanlığındaki 25 dernek ve odanın imzasıyla yayınlanan açıklamada, “Sincan’da faaliyet gösteren ve artık Sincan ile özdeşleşmiş sivil toplum kuruluşları olarak bu seçimin kazananının özellikle Sincan ve Sincanlı olmasını istiyor ve yerelden genele doğru işleyecek olan süreçte herkes öncelikle kapısının önünden sorumludur anlayışı ile hareket ediyoruz” denildi.

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'SINIF BAŞKANI, SINIF İÇİNDEN SEÇİLİR'

Sözcü gazetesinden Deniz Ayhan'ın haberine göre, son günlerde Sincan’ın adayının tartışma konusu olduğunun hatırlatıldığı açıklamada, “Okullarda sınıf başkanı sınıf içerisinden, dernek başkanı dernek içerisinden, parti başkanı parti içerisinden seçilir. Sincan halkı, mahalle ve sokak isimlerini Sincan’a geldikten sonra öğrenen belediye başkanı istemiyor ve zaman kaybetmeye de tahammülü yoktur. Sincanımız ile duygusal bağı olmayan, Sincan’ın geçmişi ve geleceği ile ilgili hayaller kurmamış, rüyalarını bile başka şehirlerde yaşayan, cadde ve sokaklarımızda anıları, acıları, sevinçleri olmayan birisini ve gününü doldurduktan sonra çekip gidecek olan belediye başkanı istemiyoruz” denildi.

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Okuyucu Yorumları 34 yorum
BABASI GÖTÜRDÜ SIRA OĞLUNDA
sıncan da demek kı para arsa rant var bunların olmadığı yere melıh tohum saçmaz
Sincan !!! 1985 ten 1987 ye kadar ordaydım sanırım ankaranın en hızlı büyüyen ilçesi
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