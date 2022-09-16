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Melih Gökçek'in paylaşımı, sosyal medyanın gündemine oturdu! Jelibon ve Aboubakar'dan sonra şimdi de...

16.09.2022 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Twitter'ı aktif bir şekilde kullanan Ankara'nın eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Daha önce Türkiye'de jelibon rezervi bulunduğunu söyleyen ve Beşiktaşlı eski futbolcu Aboubakar'ı "şehit" olarak paylaşan Gökçek'in, şimdi de bilgisayar oyununa ait görüntüyü gerçek olarak paylaştığı öne sürüldü.

Melih Gökçek'in paylaşımı, sosyal medyanın gündemine oturdu! Jelibon ve Aboubakar'dan sonra şimdi de...

Ankara'nın eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, bir kez daha sosyal medyanın gündemine oturdu. Twitter'ı aktif bir şekilde kullanan ve milyonlarca takipçisi olan Gökçek, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalara ilişkin yaptığı paylaşımla günün en çok konuşulanları arasına girdi.

Geçtiğimiz aylarda, Türkiye'de "jelibon rezervi" bulunduğunu iddia eden ve Beşiktaşlı eski futbolcu Vincent Aboubakar'ın photoshop olan görüntüsünü "şehit" olarak paylaşan Gökçek, bu kez "SİHA" paylaşımıyla olay yarattı.

OYUN GÖRÜNTÜSÜNÜ, SİHA SANDI

Azerbaycan ordusunun SİHA ile Ermenistan askerlerini vurduğunu gösterdiği iddia edilen görüntüyü paylaşan Gökçek, "Hay maşallah. Aranan layığını bulur. Umarım Yunanistan ders alır" notunu düştü. Ancak Gökçek'in paylaştığı görüntünün aslında bilgisayar oyununa ait olduğu ortaya çıktı.

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Gökçek, gerçeği fark ettikten sonra açıklamasını sildi ancak paylaşım kısa sürede günün konuları arasına girdi.

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Anahtar Kelimeler:
Melih Gökçek Azerbaycan SİHA - Silahlı İnsansız Hava Aracı
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