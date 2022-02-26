Melih Gökçek'in Stephen Hawking videosu olay oldu! 'Girdin toprağın altına, hadi bakalım'

Ankara’nın eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in sosyal medya hesabı Twitter’den paylaştığı video gündem oldu. Stephen Hawking’in balmumu heykeliyle video çeken Gökçek, ''Stephen Hawking geçici olarak Tebdil-i Mekan yapıp Türkiye'ye gelmiş, kendisine bir şeyler sordum'' dedi.

''GİRDİN TOPRAĞIN ALTINA, HADİ BAKALIM''

Gökçek yayımladığı videoda Hawking’in balmumu heykeliyle konuşurken, “Nasılsın? Nasıl öbür taraf? Rabbimi inkâr ediyordun değil mi. Bak ölüm hepimize hak. Bak susmuş duruyorsun. Ya… Kendini çok büyük zannediyordun ne oldu? Girdin toprağın altına. Şimdi hesabı rabbime veriyorsun. Hadi bakalım” ifadelerini kullanırken görülüyor.

