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Melih Gökçek'in Twitter paylaşımı yine çok konuşulacak! Nihat Genç'in Muharrem İnce'ye tepki sözlerini paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 10:16 | Son Güncelleme

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla yine ses getirdi. Gökçek, gazeteci Nihat Genç'in, Muharrem İnce'nin ABD'nin yaptırımına yönelik sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili sert sözlerine ilişkin haberi paylaşarak, 'Nihat Genç... Muharrem İnce'nin twitini böyle yorumlamış' notunu düştü.

Melih Gökçek'in Twitter paylaşımı yine çok konuşulacak! Nihat Genç'in Muharrem İnce'ye tepki sözlerini paylaştı

Melih Gökçek, Twitter hesabından, gazeteci Nihat Genç'in CHP'nin 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin ABD'nin yaptırımına ilişkin sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili sert sözlerini içeren haberi paylaştı.

Gökçek, Nihat Genç'in sözlerini 'NİHAT GENÇ... MUHARREM İNCE’NİN TWİTİNİ BÖYLE YORUMLAMIŞ...' notuyla paylaştı.

nihat-genc

NİHAT GENÇ MUHARREM İNCE İÇİN NELER SÖYLEDİ?

Ulusal Kanal'da yayınlanan Veryansın programında ABD ile yaşanan krizi değerlendiren Nihat Genç, CHP'de muhaliflerin desteklediği Muharrem İnce'nin, 'serçimlerde beni destekleseydiniz bunlar olmazdı' anlamındaki sosyal medya paylaşımlarına 'şerefsizce' diyerek çıkıştı ve şunları söyledi:

"NE KÜÇÜK BİR ZEKA TAŞIYORLAR"

"Bu çok şerefsizce, affedilmez bir tweet'tir. 'Ben Batı'yla anlaştım, ben iktidar olsaydım, bunlar başımıza gelmeyecekti'.. İyi ki seninle yürümemişiz. Şimdi bunlar zannediyor ki, bir kriz ortamında, iç karışıklıkta bize iktidar şansı doğar. Hayır! FETÖ, PKK vs. gibi konularda sert durmayan hiçbir partinin bu ülkede şansı yoktur. Bu halk, bunları gelir ve geçer, çiğner. Hala akıllanmadılar. Hala milli sağlam, düzgün bir yerde durmanın ne olduğunu bilmiyorlar. Ne küçük bir zeka taşıyorlar.."

"MUHARREM İNCE BEY HALA ORADA"

"Ne kadar fırtına yaşadı bu ülke.. Hala bu kadar acıdan sonra, 'İktidar şansı bulursak, FETÖ'cüleri de ABD'nin isteğiyle gizlice salarız. PKK ile açılıma da otururuz. Bunları da halkımıza söylemeyiz. Sonunda böyle bir algı yaparız..' Hala orada Muharrem İnce Bey, yazıklar olsun. Siz bu ülkede şans bulacaksınız.. Önce beni bulacaksınız karşınızda! Hala birileri 'FETÖ gibi kriz mi geliyor, şans mı geliyor' diyor. Boşversene, milyonlarca insan, PKK ve FETÖ konusuna asla taviz vermeyecek."


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Okuyucu Yorumları 52 yorum
valla şunu demek için girdim sayfaya. okuyanlar sayısına eklenmesin lütfen. Gökçek bi geber bi yok ol bi lüten. Seni görke istemiyoruz. bilakis unutmak istiyoruz. git üstüne geçirdiğin arazilerin tapularını say hergün.
30 milyar doları ne zaman getiriyorsun Sayın Melih Gökçek.
@2001esr bekle 1ay içinde gelecek
fetocu olmaktan belediye başkanlığı elinden alınan birinin,sürekli olarak feto karşıtı konuşması ne kadar garip.pişmanlık değil de sanki tekrar içeri sızmanın peşinde gibi.
Ya Allah aşkına senin devrin kapandı çekil köşene. Gündemde kalmaya çalışma
tüm solcular Nihat Genç gibi düşünse nerdeee
ne küçük zeka taşıyor diyenler CHP sizi yıllarca uyardı bugün doların yüksek olması ETİ-SAMANI-PATATESİ yurt dışından ithal etmemizden kaynaklanıyor. Bugün doların yüksek olması GELİR KAYNAKLARININ yabancılara satılmasından kaynaklanıyor. ama o küçük beyinleriniz hala anlamıyor. Günah keçisi olarak bu seferde TRUMPu seçtiniz. Doların yüksek olmasının tek sorumlusu AKP seçmenidir.
Melih Gökçek bile şereften bahsediyor ,ne kadar enteresan...
YA MELIH GÖKÇEK...SEN YOK HÜKMÜNDE BIR INSANSIN....OTUR OTURDUĞUN YERDE...AMBULANS PESINE TAKILAN HUSUSI ARAÇ GIBISIN
nihat genç kafasını boşuna yormasın. biz bunları biliriz. bunlar bugün chp ye şerefsiz derler yarın tutar rüzgar tersine dönerse ağam paşam derler. yalakalı ğa gerek yok. o ufak beyinlerini bunlarla yormasınlar.
Ankapark garabetinin mimarı hala konuşuyor. Memleketin milyonlarca dolarını böyle saçma projelere harcayıp bugünkü krizde azda olsa tuzu olanlar hala konuşuyor..Dövizle İthal edilen o oyuncaklar, dinazorlardan kim hesap soracak bekliyorum..
bence fazla laf ebeliği yapma melih o dilini keserler sonra bak :
bu adam ımalat hatalı urun gıbı vır vır konusup ortalık bulandırıyor. ondan baska herkes vatan haını adeta
bi gidemedin kapıdan kovarlar bacadan girersin
dün fetoya ne istedik vermedik bitsin bu hasret diyenmi diyor bunları
gökçek 100 dolar verimde sus .. artık siyasetle ilişkin kalmadı. seni kovdular sen halen comak sokuyorsun.. git tatilini yap ye paralarını
İstemiyorum bu adamın yüzünü görmek ne olur artık bu Melih denen adamın haberini yapmayın ALLAH RIZASI İÇİN.
doğruları sevmediğiniz biri söylese de,doğru olarak görebilseniz ne güzel olurdu.at gözlüklü chp ancak sahildeki sosyetelerden oy alır.halktan değil.al ince yi vur kılıçdaroğluna..Atatürk ün chp sine ne oldu..
Urfa’daki telhamut mülteci kampındaki görevliler mülteci kadınların bebeklerine mama vermek için kadınları fuhuş yapmaya zorluyor bilin istedim. Medyada yazmıyor da Zulme elimizle engel olamıyorsak dilimizle duyuralım
İyi ki de Cumhurbaşkanı İnce, hükümet CHP secilmedi bu seçimde. Şimdi erken seçim isterük, aha size 4 liradan teslim ettiğimiz doları ne yaptınız, ülke battı, KBDGSMH'yı 10 bin dolara çıkarmıştık siz 5 bin dolara düşürdünüz vs.vs. diye tutturup seçime giderdiniz, kendi hatanızı yamardınız mazallah 30 sene daha iktidarda kalırdınız. Kabul edin artık ülkeyi de ekonomiyi de yönetemiyorsunuz. Koskoca Türkiye'nin Dünyanın sadece bir ülkesine ve sadece çelik ve aliminyumun vergileri arttırması bizi bukadar etkileyeceğine inanıyorsanız çok safınız, gerçekten de etkiledi ise bitikiz demektir
ankarayı parsel parsellerin dolarları.
Sende bir muharremcisin bir nihatcisin bir feyzioglu dersin sabit bir duruşun olsun melih
Ya sen halan daha neyin peşindesin git otur oturduğun yerde papağan gibi her şeyde ortaya çıkma
başgan 30 milyar doları bekliyoruz hani nerde. anca konuş sen twiter başganı
sıradan edebıyatlar
Adaleti emniyeti fetoya muharrem ince mi teslim etti ya da habur rezaletinin sorumlusu chpmiydi ak parti milli ve yerli duruşu gösterecek son partidir. Açılım süreci ile doğuyu pkk ya 12 eylül referandumu ile yargıyı fetöye teslim eden kim kardeşim muharrem incenin ne alakası var
ÇOK DİYECEGİM VAR DİYEMİYORUM ALLAHIM NE GÜNLERE KALDIK
mynet bu şahıs para mı veriyor size bi haber statusu tasimayan siyasetten şut yemiş ülke değerli insan dolu haber istersen binlerce sen bu adamı koyup sabah sabah biktiriyorsun. bi git kardeşimmmm biri lutfen bu kisinin cep telefonuna el koysunnn
akpliler bu adamdan benden daha cok nefret etmislerdir. yeter kardesim bi cekil be...
Sanki Chp tepemize çıkardı şu Fetö'yü. Sanki Chp milletvekilleri ağladı 'hoca efendilerine' gel özledik seni diye. Sanki el ele verip Chp milletvekilleri Şivan Perver ile Pkk lileri karşılayıp halay çekti. Enteresan enteresan işler böyle. Ha Chp nin yanlışları yok mu mutlaka var. Tutumlarında hiç mi yanlış yok son dönemde fazlasıyla. Enteresan kısmı bunları yap göğsünü gere gere kahraman ol şimdi olayı Chp ye yık. yok öyle.
başgannnnn 30 milyar dolar nirdeeeeeee
bu ulkenin paraları çar cur edilmeseydi paramız üretime dayalı harcansa bu gerçekten başımıza gelmedi ABD neden Çin i kokertemiyor gücümü yetmiyor hayır dünyada ne kullanılıyorsa hepsini üretiyor hatta Çanakkale amblemi üretmiş TC satıyor
sevemedim gitti bu adamı
muharrem inceye atfen söyledikleri aslında kendilerinin ne olduğunu anlatmış..ben o kadar güzel tarif edemezdim kendilerini..bazıları yorumlarda siz i.melih için arazi tapularını say diyor..nasıl yaptın bu kadar araziyi..???
Urfa’daki telhamut mülteci kampındaki görevliler mülteci kadınların bebeklerine mama vermek için kadınları fuhuş yapmaya zorluyor bilin istedim. Medyada yazmıyor da Zulme elimizle engel olamıyorsak dilimizle duyuralım
CHP mevcut yöneticileri yüzünden 9 yıldır bitmişti, şimdi tarih sahnesinden silinip gidecek. görünüyor bunu bilmek öngörmek için üniversite okumaya gerek yok. AK Parti teşkilatları, belediyeleri, kurmayları, gördüklerimi söylüyorum, CHP nin, yok oluşunu sağlayan hastalığa kapılmıştır. Asla SAYIN ERDOĞANA vizyonuna, layık değiller. TÜRK MİLLETİNİN Topyekün bunlardan kurtulması lazım, bunun için ise, her bir bireyin teşkilatları denetlemesi şart. Yoksa asla düzelmez
melih bırak şimdi inceyi minceyi de önce şu mal varlığını sonra da nasıl kazandığını bi açıkla... yatacak yerin yok
Büyüksün İ.melih, çalsan da sövsen de, en fetöcüyüm deyip peşkeş çeksende dokunamıyorlar, itibarını koruyorsun çünki sıfır
CHP mevcut yöneticileri yüzünden 9 yıldır bitmişti, şimdi tarih sahnesinden silinip gidecek. görünüyor bunu bilmek öngörmek için üniversite okumaya gerek yok. AK Parti teşkilatları, belediyeleri, kurmayları, gördüklerimi söylüyorum, CHP nin, yok oluşunu sağlayan hastalığa kapılmıştır. Asla SAYIN ERDOĞANA vizyonuna, layık değiller. TÜRK MİLLETİNİN Topyekün bunlardan kurtulması lazım, bunun için ise, her bir bireyin teşkilatları denetlemesi şart. Yoksa asla düzelmez
@cic9bzzot3 Ne kadar doğru yazmışsınnn, Yalnız ufak bir ayrıntıyı kaçırıyorsun, şöyle ki! ülkenin tüm kaynaklarını herhangi bir parti yada aptala versen oy oranı %60'ın altına düşmez, biz hain sever över baştacı eder, hiçbir hatasını kabul etmeyiz, yeterki para versin, ilk başta sen
şu dinozoru göstermeyin artık n'oolur görmek istemiyoruz
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