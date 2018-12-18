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Melih Gökçek, Mehmet Özhaseki'ye desteğini geri mi çekti? Tweetleri sildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.12.2018 22:20 | Son Güncelleme

Melih Gökçek'in, sosyal medya hesabından Mehmet Özhaseki'ye dair attığı tweetleri sildiği görüldü. Gökçek'in bu hareketiyle, Özhaseki'den desteğini geri çektiği yorumları yapıldı.

Melih Gökçek, Mehmet Özhaseki'ye desteğini geri mi çekti? Tweetleri sildi

AK Parti Ankara'da, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin adaylığını duyurmuştu. AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek ise Özhaseki'nin adaylığını olumlu karşılamıştı.

Öyle ki, Gökçek, kişisel Twitter hesabından, Özhaseki'yi destekleyen açıklamalarda bulunmuştu. Gökçek bir paylaşımında, Özhaseki'nin fotoğrafını paylaşarak, ''AK Partimizin 60 Belediye Başkan Adayı belli oldu. Ankaramızın adayı Sayın Mehmet Özhaseki. Sayın Özhaseki'ye, diğer adaylara ve ittifakın adaylarına başarılar diliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Yine Gökçek, katıldığı bir televizyon programında, "Özhaseki'yi destekliyorum. Aday olmasında katkım olmuştur" diye belirtmişti.

Öte yandan, bugün Milli Gazete Yazarı Ahmet Yavuz ise, AK Parti’nin açıklanan adaylarından bazılarının değişebileceği iddiasını gündeme getirmişti. Yavuz'un bu iddiasında, Mehmet Özhaseki'nin de ismi geçiyordu. Yavuz, "Ankara’da, ‘Mansur’suz anketlerde, Özhaseki’nin aldığı’ çıkıyormuş. Ancak Mansur Yavaş’ın CHP veya İYİ Parti’den adaylığı durumunda, iktidar durumu yeniden analiz edecekmiş! ‘Ankaralı aday’ polemiği de epey köpürtülüyormuş!" diye belirtmişti.

CHP ADAYLARINI AÇIKLADI, GÖKÇEK TWEETLERİNİ SİLDİ

CHP Parti Meclisi, yerel seçimde aday olacak isimlerin bazılarını bugün belirledi.

Ankara'da Mansur Yavaş'ın adaylığı kesinleşirken, Melih Gökçek'ten dikkat çeken bir adım geldi.

Gökçek'in bugün, sosyal medya hesabından, Mehmet Özhaseki'ye dair attığı tweetleri sildiği görüldü. Gökçek'in bu hareketiyle, Özhaseki'den desteğini geri çektiği yorumları yapıldı.

İşte Gökçek'in sildiği o paylaşım:

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Anahtar Kelimeler:
Melih Gökçek Ankara Mehmet Özhaseki

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