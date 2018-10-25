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Melih Gökçek MHP'nin Ankara teklifini kabul edecek mi?

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.10.2018 07:50 | Son Güncelleme

MHP'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi adaylığı için Melih Gökçek ismini gündemine alması siyaset kulislerini sarstı. Herkes "Melih Gökçek MHP'nin Ankara teklifini kabul edecek mi?" sorusunun yanıtını merak ederken; gazeteci Ahmet Hakan, Gökçek'in vereceği kararı açıkladı.

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, dün MHP tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterileceği iddia edilen, AK Partili Melih Gökçek'le ilgili olarak kulis yazdı.

'NE ZAMAN ARASAM TELEFONUMU AÇARDI...'

Ahmet Hakan, "El değmemiş kulis bilgileri… Melih Gökçek'in keyfi yerindeymiş" başlığıyla yayımlanan yazısında "Ne zaman arasam telefonumu daha ilk çalışta açan Melih Gökçek, uzun uzuuun çaldırmalarım karşısında bana mısın demedi" dedi.

Daha sonra tüm yöntemleri deneyerek birtakım kulis bilgilerine ulaştığını belirten Hakan, şunları söyledi:

'İŞİN KEYFİNİ ÇIKARIYORMUŞ'

Melih Gökçek, dün bütün gün. "Yahu ne oluyor? Yoksa MHP'nin adayı mı olacaksın?" sorusunu sorma potansiyeli taşıyanların telefonlarını açmamış. Ama keyfi acayip yerindeymiş. MHP tarafından 'aday' olarak düşünülmüş olmasını çok onurlandırıcı buluyormuş. Ve işin keyfini çıkarıyormuş.

'YÜZDE 80 HAYIR, YÜZDE 20 EVET'

"AK Parti ile MHP'nin ortak adayı olabilir miyim acaba?" sorusuna cevap aradığına dair söylentiler dolaşıyormuş ortada. Kendisi için en iyi formülün bu olacağından kimin kuşkusu olabilir ki? Melih Gökçek ne diyecek MHP'ye? Gerçekten de MHP'den aday olmayı kabul edebilir mi? Edindiğim bilgiyi açıklıyorum: Yüzde 80 hayır, yüzde 20 evet noktasındaymış. Yani kapıları tamamen kapalı değilmiş Gökçek'in.

Ama "Hayır" diyecekse bile bunu çok zarif, çok nazik, çok şık bir şekilde yapmak istiyormuş Gökçek. MHP'yi kırmadan, incitmeden bir cevap vermenin peşindeymiş.

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Melih Gökçek yerel seçim seçim 2019 MHP Ahmet Hakan

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