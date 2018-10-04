Melih Gökçek - Mustafa Tuna kavgasına Erdoğan 'Dur' diyecek!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, katıldığı bir programda hafriyat gelirinin aylık 30 bin TL iken, belediyeye devrolduktan sonra ortalama 15 milyon TL'ye yükseldiğini söylemiş, Tuna'nın açıklamalarına Melih Gökçek, Twitter hesabından yanıt vermişti. Gökçek, "Tuna attığı twitte ve bir tv'de yaptığı konuşmada resmen vatandaşın gözünde bizi hırsız ilan etmiş" diyerek "İnsanları aylık 15 milyon gelir elde ettiğinizi söyleyerek niçin aldatıyorsunuz?" ifadesini kullanmıştı.

Ahmet Hakan, bugünkü "Gökçek/Tuna tartışmasına 'Reis' kesin dur diyecek' başlıklı yazısında, Tuna ile Gökçek arasındaki tartışmaya değinerek şu ifadeleri kullandı:

"Ankara Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Melih Gökçek’i ima yollu hafriyat vurgunu yapmakla suçladı. Buna karşılık Melih Gökçek de rakamlar vererek kendini savundu ve Mustafa Tuna’ya resmen ve alenen “yalancı” dedi. Yerel seçimlerin yaklaşmakta olduğu bir dönemde aynı partinin çatısı altında yer alan halef/selef başkanların birbirlerini çok ağır bir şekilde suçlamaları en çok kime yarar? Tabii ki CHP’nin Ankara adayı olma ihtimali yüksek olan Mansur Yavaş’a yarar. Ankara gibi önemli bir şehri kaybetmemek adına Süleyman Soylu gibi AK Parti’nin son dönemdeki en popüler isimlerinden birini aday olarak göstermeyi bile düşünen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu kavgaya müdahale edeceğini söylemek için kâhin olmaya gerek yok. İyi ama Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kavgaya el koymasının ardından ne olacak? Bence şöyle bir şey olacak: Mustafa Tuna, “Ben öyle demek istemedim, yanlış anlaşıldım” falan diyerek geri vites yapacak. Bahse var mısınız?" (Yazının tamamını okumak için tıklayınız)

