Melih Gökçek "Neden görevden alındın?" sorusuna sinirlendi: Sana ne?

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu 'Tarafsız Bölge' programında kendisine "Sen neden görev alındın?" diye soran hukukçu Bülent Yücetürk'e "Sana ne" diyerek tepki gösterdi.

MELİH GÖKÇEK: BİR KOMPLO

Gökçek soruya ilişkin yanıtının devamında "Sana ne? Diyeceğin bir şey varsa sen açıkla. Parti içerisinde benim rakibim olan arkadaşların bana kurmuş olduğu bir komplo" dedi.

Bülent Yücetürk de "Hiç öyle bir komplo falan görünmüyor, sizi görevden aldılar bir türlü neden alındığını kamuoyu bilmiyor. Siz söyleyin, açıklayın kamuoyu da öğrensin" karşılığını verdi. Gökçek de "Açıkladım işte" ifadelerini kullandı.



