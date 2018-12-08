HABER

Melih Gökçek oy oranlarını paylaştı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2018 10:54 | Son Güncelleme

Sosyal medyada yaptığı açıklamalar gündem olan Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek yine çok konuşulacak tweetler attı. Gökçek, Gökçek, kişisel Twitter hesabında girdiği seçimlerde aldığı oy oranlarını paylaştı. "Mansurcular tutturmuşlar bir terane" diyen Gökçek, devamında "Milleti enayi yerine koymayın" ifadesini kullandı.

Melih Gökçek oy oranlarını paylaştı!

Melih Gökçek, Twitter hesabında "Mansurcular tutturmuşlar bir terane. Mansur Yavaş Gökçek'e karşı yüzde 44 oy aldı. Şimdi yarışa yüzde 44'le başlıyor. Tam bir algı operasyonu. Ama çok aptalca bir yaklaşım" paylaşımında bulundu.

1

"Ben Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda beş kez seçim kazandım" diyen Gökçek, aldığı oyları takipçilerine aktardı.

2

"Yani her seçimde değişik sonuç. Yani oy hiçbir seçimde çantada keklik değil" diyen Gökçek, şöyle devam etti:

— Çıkar da, iner de. Milleti enayi yerine koymayın.


PARTNERSosyal Medyanın Diğer Yüzü: Tanımadığı Birinin Fotoğraflarını İki Yıldır Birebir Taklit Eden KadınSosyal Medyanın Diğer Yüzü: Tanımadığı Birinin Fotoğraflarını İki Yıldır Birebir Taklit Eden Kadın
Karı- koca otobüs şoförüKarı- koca otobüs şoförü
Güpegündüz onlarca kişinin gözü önünde gaspGüpegündüz onlarca kişinin gözü önünde gasp
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Melih Gökçek Mansur Yavaş

En Çok Okunan Haberler

Gece kulübünde izdiham dehşeti! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Gece kulübünde izdiham dehşeti! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Evine yaptığı sistemle doğalgaz faturası ödemiyor!

Evine yaptığı sistemle doğalgaz faturası ödemiyor!

Sivas beyaza büründü! Kartpostallık görüntüler

Sivas beyaza büründü! Kartpostallık görüntüler

Konya'dan kahreden şehit haberi!

Konya'dan kahreden şehit haberi!

İşte yıl sonu otomobil kampanyaları

İşte yıl sonu otomobil kampanyaları

Su sümbülleri Asi Nehri'ni kapladı! Uyarı geldi: İstilacı bir tür

Su sümbülleri Asi Nehri'ni kapladı! Uyarı geldi: İstilacı bir tür

İlginizi Çekebilir

Türkiye ve ABD anlaştı! İşte alınan kararlar

Türkiye ve ABD anlaştı! İşte alınan kararlar

Adana'da Çukurova Belediyesi'ne silahlı baskın! Ölü ve yaralılar var

Adana'da Çukurova Belediyesi'ne silahlı baskın! Ölü ve yaralılar var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı eleman arıyor! İşte başvuru şartları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı eleman arıyor! İşte başvuru şartları

Selahattin Demirtaş'ın itirazı için karar verildi!

Selahattin Demirtaş'ın itirazı için karar verildi!

Meteoroloji'den 6 Aralık hava durumu tahmini açıklaması! (İstanbul'da hava nasıl olacak?)

Meteoroloji'den 6 Aralık hava durumu tahmini açıklaması! (İstanbul'da hava nasıl olacak?)

Okuyucu Yorumları 9 yorum
Akp ve RTE milleti yıllardır enayi yerine koyuyor.
mansur gelince kirli işlerin ortaya çıkar diyemi tutuştun acaba
Kaçını hakkınla aldın galiba kavas herif.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hamza Hamzaoğlu'na kötü haber!

Hamza Hamzaoğlu'na kötü haber!

Konya'dan kahreden şehit haberi!

Konya'dan kahreden şehit haberi!

Yürek yakan olay! İhmal bir bebeğin canına mal oldu

İhmal bir bebeğin canına mal oldu

Trabzon'da hastanenin acil servisinde yangın

Trabzon'da hastanenin acil servisinde yangın

Selahattin Demirtaş Le Monde'a mektup yazdı: Desteğinizi bekliyorum

Demirtaş Le Monde'a yazdı: Desteğinizi bekliyorum

Bartın Vali Yardımcısı Erkan Kalender trafik kazasında hayatını kaybetti

Vali yardımcısı kazada hayatını kaybetti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.