Melih Gökçek oy oranlarını paylaştı!

Melih Gökçek, Twitter hesabında "Mansurcular tutturmuşlar bir terane. Mansur Yavaş Gökçek'e karşı yüzde 44 oy aldı. Şimdi yarışa yüzde 44'le başlıyor. Tam bir algı operasyonu. Ama çok aptalca bir yaklaşım" paylaşımında bulundu.

"Ben Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda beş kez seçim kazandım" diyen Gökçek, aldığı oyları takipçilerine aktardı.

"Yani her seçimde değişik sonuç. Yani oy hiçbir seçimde çantada keklik değil" diyen Gökçek, şöyle devam etti:

— Çıkar da, iner de. Milleti enayi yerine koymayın.



