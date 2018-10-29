HABER

Melih Gökçek: Sayın Bahçeli'nin sözleri bana şeref vermiştir

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.10.2018 17:20 | Son Güncelleme

ANKARA eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, "Sayın Bahçeli, sözleriyle beni inanılmaz şekilde onore etmiştir, sözleri bana şeref vermiştir" dedi.

Melih Gökçek: Sayın Bahçeli'nin sözleri bana şeref vermiştir

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)- ANKARA eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, "Sayın Bahçeli, sözleriyle beni inanılmaz şekilde onore etmiştir, sözleri bana şeref vermiştir" dedi.
MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin katıldığı bir açılışta Melih Gökçek'in yerel seçimlerde partisinin Ankara adayı olarak gösterileceği iddialarına ilişkin, "Sayın Gökçek'e herhangi bir önerimiz olmamıştır. MHP’den gönül rızasıyla 'Ben belediye başkanı adayı olmak istiyorum' diyorsa MHP'ye şeref kazandırır" dedi.
Bahçeli'nin bu açıklaması üzerine Melih Gökçek, Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı. Açıklaması dolayısıyla Bahçeli'ye teşekkür eden Gökçek, şu ifadelere yer verdi:
"Sayın Bahçeli, Türkiye’nin başı sıkıştığı her anda, ülkenin düze çıkışında anahtar rolü oynamış bir vatanseverdir. Sayın Bahçeli, sözleriyle beni inanılmaz şekilde onore etmiştir. Sözleri bana şeref vermiştir, teşekkür ediyorum."

FOTOĞRAFLI

PARTNERNASA, bu kez Hayalet Nebula'nın görüntülerini çektiNASA, bu kez Hayalet Nebula'nın görüntülerini çekti
Melih Gökçek'ten Devlet Bahçeli'nin sözlerine yanıt!Melih Gökçek'ten Devlet Bahçeli'nin sözlerine yanıt!
MHP lideri Devlet Bahçeli'den Melih Gökçek açıklamasıMHP lideri Devlet Bahçeli'den Melih Gökçek açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ardahan'da çoban köpeğinin fotoğrafını görenler şaştı kaldı

Ardahan'da çoban köpeğinin fotoğrafını görenler şaştı kaldı

Bu sabah herkese bedava oldu! Mutlaka indirin...

Bu sabah herkese bedava oldu! Mutlaka indirin...

Ersun Yanal paylaştı, Fenerbahçe taraftarı coştu

Ersun Yanal paylaştı, Fenerbahçe taraftarı coştu

İstanbul'daki 3. havalimanı açılışı bugün!

İstanbul'daki 3. havalimanı açılışı bugün!

Engiç Ardıç yazdı: Yağ çekmiyorum, yeni havaalanının ismi 'Recep Tayyip Erdoğan' olmalıdır

Engiç Ardıç yazdı: Yağ çekmiyorum, yeni havaalanının ismi 'Recep Tayyip Erdoğan' olmalıdır

Anıtkabir'de dikkat çeken görüntü! Devlet Bahçeli ve Meral Akşener...

Anıtkabir'de dikkat çeken görüntü! Devlet Bahçeli ve Meral Akşener...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Havalimanı'nda Erdoğan-Abdullah Gül görüşmesi!

İstanbul Havalimanı'nda Erdoğan-Abdullah Gül görüşmesi!

Melih Gökçek'ten Devlet Bahçeli'nin sözlerine yanıt!

Melih Gökçek'ten Devlet Bahçeli'nin sözlerine yanıt!

MHP lideri Devlet Bahçeli'den Melih Gökçek açıklaması

MHP lideri Devlet Bahçeli'den Melih Gökçek açıklaması

Yeni parti kuruluyor! Fatih Erbakan tarih verdi

Yeni parti kuruluyor! Fatih Erbakan tarih verdi

'Yerel seçimde AK Parti büyükşehirleri kaybedebilir!' ANDY-AR Araştırma Şirketi başkanı açıkladı

'Yerel seçimde AK Parti büyükşehirleri kaybedebilir!' ANDY-AR Araştırma Şirketi başkanı açıkladı

Mart 2019 yerel seçim anketi! Oy oranını paylaştı

Mart 2019 yerel seçim anketi! Oy oranını paylaştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.