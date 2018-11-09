Melih Gökçek sessizliğini bozdu! Böyle cevap verdi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde Dikmen Vadisi'nde 4 daireden oluşan Başkanlık Konutu'nda oturan Melih Gökçek, başkanlıktan istifa etmek zorunda kaldıktan sonra da konutu boşaltmadı. Konuyla ilgili bugün basında çıkan haberlerle ilgili Gökçek, Twitter hesabından açıklama yaptı.
İşte Melih Gökçek'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama; "Yaklaşık 20 yıldır lojman olarak oturduğum evi satın aldım. Devlet kanun çıkardı ve lojmanda oturanlara, içinde oturdukları daireyi bedeli karşılığı alma hakkı verdi. Ancak belediye tek tek daire satışı yapacağı yerde 4 daireyi birlikte satışa çıkardı. 4 daireyi alma gücüm olmadığı için eski bir milletvekili arkadaşım ve bir avukat arkadaşımla birlikte konsorsyum kurup (Hukuk dilinde buna iş ortaklığı deniliyor) daireleri aldık. Ben ve eşim tasarruflarımızla içinde oturduğumuz daireyi eşimin adına aldık."
Bahsi geçen haberi gündeme getiren Sözcü yazarı Saygı Öztürk'e de yanıt veren Gökçek, "Sanki suç işledik" ifadesini kullandı.
İşte Gökçek'in o paylaşımları;
AVM'de yangın! Mahsur kalanlar...
5 erkekle zorla ilişkiye girdi! Tarikat şeyhinden şok savunma
Trump çok tartışılan kararı onayladı
Ziya Selçuk'un ziyareti sırasında dikkat çeken an!
3 metrelik yılan klozette oturan adamın penisini ısırdı
Ofis basıp dehşet saçan kızlar hakimin kararıyla yıkıldı
Herkes bunu bekliyordu! Whatsapp'a yeni özellik geliyor
Ses getirecek sözler! 'AK Parti ve CHP'nin senaryosu...'
AK Parti'de kulisleri hareketlendiren yerel seçim iddiası!
Okuyucu Yorumları 29 yorum