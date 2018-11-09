Melih Gökçek sessizliğini bozdu! Böyle cevap verdi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde Dikmen Vadisi'nde 4 daireden oluşan Başkanlık Konutu'nda oturan Melih Gökçek, başkanlıktan istifa etmek zorunda kaldıktan sonra da konutu boşaltmadı. Konuyla ilgili bugün basında çıkan haberlerle ilgili Gökçek, Twitter hesabından açıklama yaptı.

"ARKADAŞLARIMLA BİRLİKTE KONSORSYUM KURDUK"

İşte Melih Gökçek'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama; "Yaklaşık 20 yıldır lojman olarak oturduğum evi satın aldım. Devlet kanun çıkardı ve lojmanda oturanlara, içinde oturdukları daireyi bedeli karşılığı alma hakkı verdi. Ancak belediye tek tek daire satışı yapacağı yerde 4 daireyi birlikte satışa çıkardı. 4 daireyi alma gücüm olmadığı için eski bir milletvekili arkadaşım ve bir avukat arkadaşımla birlikte konsorsyum kurup (Hukuk dilinde buna iş ortaklığı deniliyor) daireleri aldık. Ben ve eşim tasarruflarımızla içinde oturduğumuz daireyi eşimin adına aldık."

"SANKİ SUÇ İŞLEDİK"

Bahsi geçen haberi gündeme getiren Sözcü yazarı Saygı Öztürk'e de yanıt veren Gökçek, "Sanki suç işledik" ifadesini kullandı.

İşte Gökçek'in o paylaşımları;



