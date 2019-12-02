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Melih Gökçek 'sızdırıldı' diyerek Ekrem İmamoğlu'nun görüntülerini paylaştı! Deniz Zeyrek'ten yanıt geldi

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.12.2019 10:20 | Son Güncelleme

Kars kazının tanıtımı amacıyla bir restoranda düzenlenen yemeğe katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun görüntüleri sosyal medyada tartışma yarattı. Melih Gökçek'in 'sızdırıldı' diyerek paylaştığı görüntüler sosyal medyada 'Trend Topic' olurken, yemeğe katılan gazeteci Deniz Zeyrek iddialara yanıt verdi.

Melih Gökçek 'sızdırıldı' diyerek Ekrem İmamoğlu'nun görüntülerini paylaştı! Deniz Zeyrek'ten yanıt geldi

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Eski Başkanı Melih Gökçek’in eleştirerek yaptığı paylaşımda “Sizce Canan Kaftancıoğlu, Ekrem İmamoğlu’nun şarap içtiği bu şatafatlı sofrayı niçin sosyal medyaya sızdırdı” ifadelerini kullandı.

DENİZE ZEYREK'TEN GÖKÇEK'E YANIT

Yemekte bulunan aynı zamanda Karslı olan gazetecilerden Deniz Zeyrek ise Gökçek’e yanıt verdi.

“Sevgili Başkan, yemeği 1 grup Kars/Ardahanlı organize ettik” diyen Zeyrek şu yanıtı verdi:

'SU İÇTİLER'

“Her yıl kaz sezonu açılışında yapıyoruz. Geçen yıllarda Sayın Binali Yıldırım ve Ahmet Arslan’ın katılımıyla Ankara’da da yapmıştık. Kazlar Kars’tan bizim köyden geldi. Not: C. Kaftancıoğlu ve E. İmamoğlu su içtiler.

Amacımız Kars’ın ve muhteşem kazın tanıtımıdır. Twitlerinizle yaptığınız katkıdan dolayı teşekkür ediyoruz. Lütfederseniz, Ankara’da sizinle de buluşup kaz yemek isteriz.”

denız

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Melih Gökçek Ekrem İmamoğlu Kars denzi zeyrek Canan Kaftancıoğlu

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