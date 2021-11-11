Melih Gökçek Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu Beştepe'de kabul etti. Eylül 2019'daki Cumhurbaşkanlığındaki görüşmenin ardından Karamollaoğlu, ilk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldi.

"TEMAS ETMEDİĞİMİZ MESELE KALMADI"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin ardından parti genel merkezinde basın mensuplarına açıklama yaptı. Karamollaoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımıza bir görüşme talebimiz olmuştu. Bugünü randevu verdiler. 2 saat kadar uzunca bir zaman hem ülkemizin hem de dünyanın neredeyse temas etmediğimiz meselesi kalmadı. Bazı noktalarda aynı fikirleri bazı noktalarda da belki farklı fikirleri taşıyoruz; ama çok dostane, güzel bir görüşme oldu. Onun ötesinde de söyleyecek başka bir şey bulamıyorum" ifadelerini kullandı.

"BİR DAHA ALLAH AŞKINA BİZİ ÜZME TEMEL AĞABEY"

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin bir paylaşım yaptı. Gökçek paylaşımında şunları ifade etti:

"Cumhurbaşkanı'mız ve Temel Karamollaoğlu iki saat görüştüler. Görüşme mükemmel geçmiş… Vatanını sevenler, davasını sevenler bayram etti… Dualı ağızlar hamdederken, ülkenin parçalanmasını isteyenler küfre başladı. Bir daha Allah aşkına bizi üzme Temel Ağabey…"

CUMHURBAŞKANI’MIZ VE TEMEL KARAMOLLAOĞLU İKİ SAAT GÖRÜŞTÜLER. GÖRÜŞME MÜKEMMEL GEÇMİŞ…



VATANINI SEVENLER,

DAVASINI SEVENLER BAYRAM ETTİ…



DUALI AĞIZLAR HAMD EDERKEN,ÜLKENİN PARÇALANMASINI İSTEYENLER KÜFRE BAŞLADI.



BİR DAHA ALLAH AŞKINA BİZİ ÜZME TEMEL AĞABEY… pic.twitter.com/u72PdZHDuj — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) November 10, 2021



