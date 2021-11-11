HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Melih Gökçek Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme

Melih Gökçek Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme

11.11.2021 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu’na seslenerek "Bir daha Allah aşkına bizi üzme Temel Ağabey" ifadelerini kullandı.

Melih Gökçek Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu Beştepe'de kabul etti. Eylül 2019'daki Cumhurbaşkanlığındaki görüşmenin ardından Karamollaoğlu, ilk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldi.

"TEMAS ETMEDİĞİMİZ MESELE KALMADI"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin ardından parti genel merkezinde basın mensuplarına açıklama yaptı. Karamollaoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımıza bir görüşme talebimiz olmuştu. Bugünü randevu verdiler. 2 saat kadar uzunca bir zaman hem ülkemizin hem de dünyanın neredeyse temas etmediğimiz meselesi kalmadı. Bazı noktalarda aynı fikirleri bazı noktalarda da belki farklı fikirleri taşıyoruz; ama çok dostane, güzel bir görüşme oldu. Onun ötesinde de söyleyecek başka bir şey bulamıyorum" ifadelerini kullandı.

Beştepe'de Erdoğan-Karamollaoğlu görüşmesi! 2 saat 20 dakika sürdüBeştepe'de Erdoğan-Karamollaoğlu görüşmesi! 2 saat 20 dakika sürdü

"BİR DAHA ALLAH AŞKINA BİZİ ÜZME TEMEL AĞABEY"

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin bir paylaşım yaptı. Gökçek paylaşımında şunları ifade etti:

"Cumhurbaşkanı'mız ve Temel Karamollaoğlu iki saat görüştüler. Görüşme mükemmel geçmiş… Vatanını sevenler, davasını sevenler bayram etti… Dualı ağızlar hamdederken, ülkenin parçalanmasını isteyenler küfre başladı. Bir daha Allah aşkına bizi üzme Temel Ağabey…"

Erdoğan ve Karamollaoğlu görüşmesinde dikkat çeken koltuk detayıErdoğan ve Karamollaoğlu görüşmesinde dikkat çeken koltuk detayı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Sorulardan kaçmak için kıta değiştirdi! Sorulardan kaçmak için kıta değiştirdi!
PARTNER Alişan'ın eşinden bomba haber! Reyting rekoru kıran diziye dahil oluyor! Alişan'ın eşinden bomba haber! Reyting rekoru kıran diziye dahil oluyor!
Bakan Çavuşoğlu, Polonyalı mevkidaşı ile görüştüBakan Çavuşoğlu, Polonyalı mevkidaşı ile görüştü
Anahtar Kelimeler:
Melih Gökçek Temel Karamollaoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Messi, sosyal medyada alay konusu oldu! İşte o paylaşımlar...

Messi, sosyal medyada alay konusu oldu! İşte o paylaşımlar...

Canlı yayında kavga çıktı! "Ben artık yokum" diyerek stüdyoyu terk etti

Canlı yayında kavga çıktı! "Ben artık yokum" diyerek stüdyoyu terk etti

Sağanak ve kar geliyor, buzlanma ve don olayına dikkat

Sağanak ve kar geliyor, buzlanma ve don olayına dikkat

Öğretmenin paylaşımı tepki çekti: Küçük hewaller

Öğretmenin paylaşımı tepki çekti: Küçük hewaller

Akılalmaz olay! Otobüsteki yolcunun başına isabet etti

Akılalmaz olay! Otobüsteki yolcunun başına isabet etti

Erdoğan ve Karamollaoğlu görüşmesinde dikkat çeken koltuk detayı

Erdoğan ve Karamollaoğlu görüşmesinde dikkat çeken koltuk detayı

İlginizi Çekebilir

Fazla ısınan laptopların çaresi

Fazla ısınan laptopların çaresi

Öğretmen spor salonunda asılı halde bulundu

Öğretmen spor salonunda asılı halde bulundu

Kendin yapçıların ihtiyacı olan aletler

Kendin yapçıların ihtiyacı olan aletler

Tam 48 yaşında: İnen başka araca binmek istemiyor

Tam 48 yaşında: İnen başka araca binmek istemiyor

Endişelendiren uyarı! Bir milyar insanı etkileyecek

Endişelendiren uyarı! Bir milyar insanı etkileyecek

Akılalmaz olay! Fenomen olmak için yaptıkları "Pes" dedirtti

Akılalmaz olay! Fenomen olmak için yaptıkları "Pes" dedirtti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.