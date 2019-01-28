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Melih Gökçek'ten Abdulkadir Selvi'ye çok sert sözler: Utanmıyor musun?

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.01.2019 11:52 | Son Güncelleme

Mansur Yavaş için kullandığı ifadelerinin bilerek çarpıtıldığını savunan Melih Gökçek, gazeteci Abdulkadir Selvi'ye tepki göstererek "Sen bile bile insanları enayi yerine koyup, olayı çarpıtmaktan utanmıyor musun?" dedi.

Melih Gökçek'ten Abdulkadir Selvi'ye çok sert sözler: Utanmıyor musun?

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Melih Gökçek, Hürriyet Gazetesi yazarı gazeteci Abdulkadir Selvi'ye tepki gösterdi.

CHP'nin Ankara adayı Mansur Yavaş için “Makedon olduğunu ispat edersem adaylıktan çekilecek misin?” sözlerinin çarpıtıldığını savunan Melih Gökçek, Abdulkadir Selvi için çok sert ifadeler kullandı.

Sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulunan Gökçek, Selvi'ye "Bizden gözüküp, bizim cenaha yağ çekip, gerçekte karşıya hizmet eden sembollerden birisi" diye seslendi.

Gökçek paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi;

Bugün nasibimiz medyacılardan açıldı... Bizden gözüküp, bizim cenaha yağ çekip, gerçekte karşıya hizmet eden sembollerden birisi, Abdulkadir Selvi... Dayanamamış bugün Mansur Yavaş'a yağ üzerine yağ... Sonunda da ne şiş yansın ne kebap yansın Özhaseki'ye yağlar...

'TAM BİR ANLAMA ÖZÜRLÜ YA DA...'

Samimi söylüyorum Selvi, ya tam bir anlama özürlü ya da tam bir algı yönetimcisi. Ben "Mansur Yavaş Makedonyalı, Öz be öz Ankara’lı değil" diyerek büyük bir suç işlemişim.

Ya Selvi, benim annem Kosovalı yani göçmenim. Ben nasıl Mansur beyi yüz kızartıcı suç gibi Makedonyalılıkla suçlarım. Tam tersine ceddinle iftihar etmekten utanma diyorum.

'UTANMIYOR MUSUN?'

Sen bile bile insanları enayi yerine koyup, olayı çarpıtmaktan utanmıyor musun?

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ABDULKADİR SELVİ NE YAZMIŞTI?

Gazeteci Abdulkadir Selvi bugünkü "Soy sop tartışması nereye gidiyor?" başlıklı yazısında Melih Gökçek'in, CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur yavaş için kullandığı ifadelere tepki göstererek şu ifadelere yer vermişti;

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CHP’nin belediye başkan adayı Mansur Yavaş’ın Makedonya kökenli olduğunu iddia etmişti. Mansur Yavaş da bu iddiaya karşılık soy kütüğünü yayınlayarak “1843 yılından beri ailem Beypazarı’nda, yedi kuşak Ankaralıyım” diye cevap verdi.

Melih Gökçek, bunun üzerine Mansur Yavaş’a, “Makedon olduğunu ispat edersem adaylıktan çekilecek misin?” diye meydan okudu.

Sanki çok büyük bir yüz kızartıcı suçmuş gibi. Bence adaylıktan çekilmesi yetmez. Mansur Yavaş’ın vatandaşlıktan da çıkarılması gerekir.

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Ankara Mansur Yavaş Melih Gökçek abdulkadir selvi yerel seçim

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Sen hiç merak etme gökçek efendi seçimlerden sonra neler yaptıgın ortaya çıkacak o zaman bedel ödeyeceksin ak çomar seni
faka bastın melih çok konuşma
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