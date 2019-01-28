Melih Gökçek'ten Abdulkadir Selvi'ye çok sert sözler: Utanmıyor musun?

Samimi söylüyorum Selvi, ya tam bir anlama özürlü ya da tam bir algı yönetimcisi. Ben "Mansur Yavaş Makedonyalı, Öz be öz Ankara’lı değil" diyerek büyük bir suç işlemişim.

'TAM BİR ANLAMA ÖZÜRLÜ YA DA...'

Bugün nasibimiz medyacılardan açıldı... Bizden gözüküp, bizim cenaha yağ çekip, gerçekte karşıya hizmet eden sembollerden birisi, Abdulkadir Selvi... Dayanamamış bugün Mansur Yavaş'a yağ üzerine yağ... Sonunda da ne şiş yansın ne kebap yansın Özhaseki'ye yağlar...

Sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulunan Gökçek, Selvi'ye "Bizden gözüküp, bizim cenaha yağ çekip, gerçekte karşıya hizmet eden sembollerden birisi" diye seslendi.

CHP'nin Ankara adayı Mansur Yavaş için “Makedon olduğunu ispat edersem adaylıktan çekilecek misin?” sözlerinin çarpıtıldığını savunan Melih Gökçek, Abdulkadir Selvi için çok sert ifadeler kullandı.

Ya Selvi, benim annem Kosovalı yani göçmenim. Ben nasıl Mansur beyi yüz kızartıcı suç gibi Makedonyalılıkla suçlarım. Tam tersine ceddinle iftihar etmekten utanma diyorum.

'UTANMIYOR MUSUN?'

Sen bile bile insanları enayi yerine koyup, olayı çarpıtmaktan utanmıyor musun?

ABDULKADİR SELVİ NE YAZMIŞTI?

Gazeteci Abdulkadir Selvi bugünkü "Soy sop tartışması nereye gidiyor?" başlıklı yazısında Melih Gökçek'in, CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur yavaş için kullandığı ifadelere tepki göstererek şu ifadelere yer vermişti;

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CHP’nin belediye başkan adayı Mansur Yavaş’ın Makedonya kökenli olduğunu iddia etmişti. Mansur Yavaş da bu iddiaya karşılık soy kütüğünü yayınlayarak “1843 yılından beri ailem Beypazarı’nda, yedi kuşak Ankaralıyım” diye cevap verdi.

Melih Gökçek, bunun üzerine Mansur Yavaş’a, “Makedon olduğunu ispat edersem adaylıktan çekilecek misin?” diye meydan okudu.

Sanki çok büyük bir yüz kızartıcı suçmuş gibi. Bence adaylıktan çekilmesi yetmez. Mansur Yavaş’ın vatandaşlıktan da çıkarılması gerekir.



