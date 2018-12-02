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Melih Gökçek'ten AK Parti ile MHP arasında yaşanan WhatsApp çatlağıyla ilgili olay yorum!

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2018 08:39 | Son Güncelleme

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, AK Parti ile MHP arasında yaşanan 'WhatsApp' krizi ile ilgili çok konuşulacak Twitter paylaşımları yaptı. Gökçek, 'Cumhur İttifakı'nın ve AK Parti/MHP kardeşliğinin devamı birbirimize karşılıklı saygıya ve sevgiye endekslidir' dedi.

Melih Gökçek'ten AK Parti ile MHP arasında yaşanan WhatsApp çatlağıyla ilgili olay yorum!

AK Parti Düzce İl Başkanlığı Mali İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Gönül Yeşilyurt, WhatsApp'ta bir grup oluşturarak, AK Parti Çilimli İlçe Başkanlığı üyesi kişilerin, MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz hakkında sosyal medyada olumsuz yorumlar yapmasını istedi. Yeşilyurt, gruba yanlışlıkla MHP İl Başkanı İlhami Caboğlu'nu ekleyince durum ortaya çıktı. Yeşilyurt'un Disiplin Kuruluna sevk edileceği belirtildi.

AK Parti ile MHP arasında yaşanan WhatsApp krizi ile ilgili Twitter hesabından yorumda bulunan Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, çok konuşulacak ifadeler kullandı.

'Cumhur İttifakı'nın ve AK Parti/MHP kardeşliğinin devamı birbirimize karşılıklı saygıya ve sevgiye endekslidir' diyen Gökçek, şu şekilde devam etti;

"İster AK Parti'den ister MHP'den kim kişisel husumeti dolayısıyla birbiri aleyhine beyanat veriyorsa, o davaya ihanet ediyor demektir. Bu davranışı kınıyorum."

İşte Gökçek'in paylaşımı;

gokcek

NELER YAŞANMIŞTI?

AK Parti Düzce İl Başkanlığı Mali İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Gönül Yeşilyurt, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde partisinin ilçe teşkilatları arasında WhatsApp sohbet programı üzerinden konuşma grupları kurdu. Yeşilyurt, iddiaya göre, MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz'ın paylaşılan fotoğraf, haber ve durumları altına negatif yorumlar yapılarak algı oluşturulmasını istedi. Gönül Yeşilyurt ayrıca parti üyelerinden yaptıkları yorumları fotoğraflayarak kendisine göndermelerini de bildirdi. Ancak, Yeşilyurt, 'AK Çilimli Sosyal Medya' grubuna yanlışlıkla MHP İl Başkanı İlhami Caboğlu'nu ekleyince, Ümit Yılmaz hakkında negatif yorum yapın talimatı ortaya çıktı. Gönül Yeşilyurt, "İlhami kardeşim sizlerin de yorumlarını merak ediyorum" yazınca İlhami Caboğlu'nun grupta olduğu anlaşıldı.

"BU ETİK BİR HAREKET DEĞİL"

Konuyla ilgili açıklama yapan MHP İl Başkanı İlhami Caboğlu, yaşananların siyasi etiğe yakışmadığını ifade ederek, "Bizim AK Parti ile daha önce yaptığımız bir kermes etkinliği vardı. Ben o zaman Teşkilatlardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısıydım, numaralarımız istenmişti ve numaralarımızı verdik. Sanırım orada başka bir İlhami ile karıştırıldı ki bizi gruba üye yapmışlar. Bu sabah itibarıyla sosyal medyada durum ayyuka çıkmış. Bu doğru mudur? Doğru olan şeye yanlış demek doğru olmaz. Bu doğrudur. Ama bu etik bir hareket değil. Çünkü bizler Düzce sevdalısı, vatan sevdalısı insanlarız. Milletvekilimizin yaptıklarının tamamını negatif yöne çevirmek etik değil. Üstelik burada Cumhur İttifakı'nda bulunan iki siyasi partiyiz. Bunlar doğru değil, etik olmadı" dedi.

DİSİPLİN KURULUNA SEVK EDİLECEK

AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin ise Gönül Yeşilyurt'un Disiplin Kuruluna sevk edileceğini, konunun görüşüleceğini söyledi.

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Melih Gökçek ak parti MHP Whatsapp cumhur ittifakı Ankara

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
Melihcim sen artık yoksun bittin öldün la öldün anla bırak yağdanliği
Melih bey böyle twitler atarak kendisini meşrulaştırdığını zannediyorsa yanılıyor MELİH BEY GÜNEŞ BALÇIKLA SIVANMAZ KORKUNUNDA ECELE FAYDASI YOK ADAM GİBİ AKIBETİNİ BEKLE
ulan bu melih gökçekte ergenler gibi sosyal medya maymunu oldu cikti.hergun melih sunu paylasti melih bunu paylasti..reis yol verdi sana hala gundemde kalmanin derdindesin
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