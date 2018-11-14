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Melih Gökçek'ten Atatürk heykellerine yapılan saldırılara sert tepki: Tezgaha gelmeyeceğiz

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2018 09:38 | Son Güncelleme

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, dün Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde ve Adıyaman'da Atatürk heykellerine yapılan saldırılarla ilgili çok konuşulacak tweet'ler attı.

Melih Gökçek, Çorlu ve Adıyaman'da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün heykellerine yapılan saldırılarla ilgili olarak dikkat çeken Tweet'ler attı.

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Türkiye'yi ayağa kaldıran iki olaya ilişkin görüntüleri Twitter hesabından paylaşan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Çorlu'daki Atatürk Anıtı'na baltalı saldırı skandalına ilişkin görüntüye 'Atatürk heykeline saldırının suyu çıktı. Herkes biliyor ki bu tepkinin hiçbir fiili sonucu yok. Olayın kamuoyunu ayağa kaldırmadan başka faydası yok. Şimdinin Ali Kalkancı ve Fadime Şahin'leri görevde. Aynı tezgahı birileri pişirip pişirip önümüze koyuyor. Tezgaha gelmeyeceğiz' yorumunu yaptı.

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Adıyaman'da Atatürk heykeline çıkan ve madde bağımlısı olduğu anlaşılan şüpheliye linç girişimine ait görüntüleri de paylaşan ve ikinci bir tweet daha atan Gökçek, 'Alın ikinci provokasyon Adıyaman MHP binası önünde. Dedim ya, provokatörler parayla tutulmuş kişiler... Polis bu provokasyonları yapanları mutlaka bulmalı' yorumunda bulundu.


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