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Melih Gökçek'ten CNN TÜRK'e Mansur Yavaş açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2019 23:53 | Son Güncelleme

CNN TÜRK ekranlarında yayınlanan Hande Fırat'ın sunduğu Gece Görüşü programına mesaj gönderen Melih Gökçek, "Yapacağım açıklamaların ardından Mansur Yavaş 3-5 puan kaybetmezse ben siyaseti bilmiyorum diye itiraf edeceğim" dedi. Mansur Yavaş da Gökçek'e CNN TÜRK'e mesaj göndererek yanıt verdi.

Melih Gökçek'ten CNN TÜRK'e Mansur Yavaş açıklaması

CNN TÜRK ekranlarında yayınlanan ve Hande Fırat'ın sunduğu Gece Görüşü programına CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, Melih Gökçek'in açıklamalarına dair bir mesaj gönderdi.

"ÖZHASEKİ'YE ZARAR VERMEK İÇİN YAPACAKTIR''

Mansur Yavaş, konuyla ilgili ''Melih Gökçek konuşacaksa bunun bana yarayacağını bilir. Özhaseki'ye zarar vermek için yapacaktır. Benim Ankaralı olmadığım iddiasını gündeme getirip Özhaseki'nin ailesinin isim ve soyadı değişikliğinin gündeme gelmesini istiyor olabilir. Benim kaydım ortada, 1843'ten beri Beypazarı'nda ailem, bunu yayınladım. Bile bile bunu iddia etmesinin başka nedeni olamaz '' ifadelerini kullandı.

cnnturk

"MANSUR YAVAŞ 3-5 PUAN KAYBETMEZSE..."

Bunun üzerine Melih Gökçek de konuyla ilgili programa özel açıklamalar yaptı. Gökçek, Gece Görüşü programına gönderdiği mesajda şunları söyledi:

''Madem konuşmalarım kendisine yarıyor, daha konuşmadan niye paniklemiş. Bıraksın konuşalım. O işin farkında. Yarın Mansur, 3 ila 5 puan kaybetmezse ben siyaseti bilmiyorum diye itiraf edeceğim.''

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