Melih Gökçek'ten Ekrem İmamoğlu açıklaması

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek Buket Aydın'ın Koltuk programında soruları yanıtlıyor.
İşte Melih Gökçek'in açıklamalarından öne çıkanlar:
AŞI OLDU MU? PANDEMİ SÜRECİNİ NASIL DEĞERLENDİRİYOR?
İki aşıyı da oldum.
Bu konuda muhalefet yapılmanın manası yok. Türkiye'nin neler yaptığı, Avrupa'ya bakıldığında görülüyor. Tayyip beyin öngörüsünün neticesini de görüyoruz. Bu dönemde en başarılı olanlar sağlık ordumuz.
Aşı vurdurmayı düşünmüyordum. Cumhurbaşkanımız vurulunca ben de aşı oldum.
Ben siyasetten gitmedim. Ben sadece belli bir makamdan ayrıldım
Neden içerleyeyim ki? Ekrem İmamoğlu benden korkuyor. Tweetlerim onu rahatsız ediyor. Benim tweetlerimin çoğu doğru olduğu için onun karizması gidiyor. E haliyle o da korkusundan beni yasaklıyor. Her şey çok güzel olacaktı. Her şey rezalet oldu.
Hakaret eden ve seviyesiz kişileri engelliyorum.