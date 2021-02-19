Melih Gökçek'ten Ekrem İmamoğlu açıklaması

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek Buket Aydın'ın Koltuk programında soruları yanıtlıyor.

İşte Melih Gökçek'in açıklamalarından öne çıkanlar:

AŞI OLDU MU? PANDEMİ SÜRECİNİ NASIL DEĞERLENDİRİYOR?

İki aşıyı da oldum.

Bu konuda muhalefet yapılmanın manası yok. Türkiye'nin neler yaptığı, Avrupa'ya bakıldığında görülüyor. Tayyip beyin öngörüsünün neticesini de görüyoruz. Bu dönemde en başarılı olanlar sağlık ordumuz.

Aşı vurdurmayı düşünmüyordum. Cumhurbaşkanımız vurulunca ben de aşı oldum.

TWITTER’I BU KADAR ÇOK KULLANMANIZIN NEDENİ SİYASETTE HALA VARIM İDDİASI MI?

Ben siyasetten gitmedim. Ben sadece belli bir makamdan ayrıldım

EKREM İMAMOĞLU'NUN SİZİ TWITTER'DAN ENGELLEMESİNE NEDEN BU KADAR İÇERLEDİNİZ?

"EKREM İMAMOĞLU BENDEN KORKUYOR"

Neden içerleyeyim ki? Ekrem İmamoğlu benden korkuyor. Tweetlerim onu rahatsız ediyor. Benim tweetlerimin çoğu doğru olduğu için onun karizması gidiyor. E haliyle o da korkusundan beni yasaklıyor. Her şey çok güzel olacaktı. Her şey rezalet oldu.

SOSYAL MEDYADA ENGELLEDİĞİ KİMSE VAR MI?

Hakaret eden ve seviyesiz kişileri engelliyorum.



