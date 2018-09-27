Melih Gökçek'ten 'falling stars' tepkisi: Bir müslüman olarak utanıyorum!

Rusya'dan dünyaya yayılan 'falling stars' akımını Türkiye'de ünlü şarkıcı Seda Sayan başlatırken, arkasından pek çok kişi de benzer videolar kaydedip sosyal medya hesaplarından paylaştı.
İnsanların ellerindeki eşyalarla yere düşmesini konu alan akıma ülkemizden videolarıyla katılan birkaç kişi ise büyük tepki çekti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dahil birçok isim bu görüntülere ateş püskürürken, son tepki ise Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten geldi.
Gökçek, Twitter hesabından 'falling stars' akımına katılan bu kişilerden birinin videosunu paylaşırken, 'Yaptığınız davranışın neresini beğeniyorsunuz? Kime ne mesaj veriyorsunuz? Bu davranışınızdan bir müslüman olarak ben utanıyorum. Bence hatanızı anlayıp, kamuoyundan derhal özür dilemelisiniz' notunu düştü.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medyada yayılan 'falling stars' akımına sert tepki göstererek "Türkçe'yi bayraklaştırırsak, sosyal medyada yeni bir akım olarak yutturulmaya çalışılan, özel jet, lüks otomobil ya da villasında ayağı takılıp düşmüş gibi sahte poz verenlere kanıp yozlaşmış akınlara itibar etmeyiz. Ayakta bulamadıklarını yerde arayanlara kulak asmayız" demişti.
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