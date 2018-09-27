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Melih Gökçek'ten 'falling stars' tepkisi: Bir müslüman olarak utanıyorum!

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 11:39 | Son Güncelleme

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medyayı kasıp kavuran 'falling stars' akımına Türkiye'den katılan ve görüntüleri ile tartışma yaratan kişilere Twitter hesabından sert tepki gösterdi.

Rusya'dan dünyaya yayılan 'falling stars' akımını Türkiye'de ünlü şarkıcı Seda Sayan başlatırken, arkasından pek çok kişi de benzer videolar kaydedip sosyal medya hesaplarından paylaştı.

İnsanların ellerindeki eşyalarla yere düşmesini konu alan akıma ülkemizden videolarıyla katılan birkaç kişi ise büyük tepki çekti.

gokcek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dahil birçok isim bu görüntülere ateş püskürürken, son tepki ise Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten geldi.

Gökçek, Twitter hesabından 'falling stars' akımına katılan bu kişilerden birinin videosunu paylaşırken, 'Yaptığınız davranışın neresini beğeniyorsunuz? Kime ne mesaj veriyorsunuz? Bu davranışınızdan bir müslüman olarak ben utanıyorum. Bence hatanızı anlayıp, kamuoyundan derhal özür dilemelisiniz' notunu düştü.

İşte Melih Gökçek'in o tweet'i;

gokcek

DEVLET BAHÇELİ'DEN 'FALLING STARS' TEPKİSİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medyada yayılan 'falling stars' akımına sert tepki göstererek "Türkçe'yi bayraklaştırırsak, sosyal medyada yeni bir akım olarak yutturulmaya çalışılan, özel jet, lüks otomobil ya da villasında ayağı takılıp düşmüş gibi sahte poz verenlere kanıp yozlaşmış akınlara itibar etmeyiz. Ayakta bulamadıklarını yerde arayanlara kulak asmayız" demişti.

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Melih Gökçek Falling Stars Ankara Video Türkiye Seda Sayan

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
bu görgüsüz toplumu sizler oluşturdunuz sebebi siz siniz sonucu zorunuza mı gidiyor
magazine takmayı bırak ta sen önce kendi yaptıkların yüzünden müslüman olarak utan..
VALLA BU SEFER HAKLI BENCEDE ÖZÜR DİLESİNLER. İNSAN BUNU YAPARKEN UTANIR.
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