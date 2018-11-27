Melih Gökçek'ten Mehmet Özhaseki paylaşımı

AK Parti'de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında Ankara adayının Mehmet Özhaseki olduğunu duyurdu.

Erdoğan'ın açıklamasının ardından adı MHP'nin "Ankara adayı" olacağı iddialarıyla yeniden gündeme gelen eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mehlih Gökçek'ten dikkat çeken paylaşım geldi.

MHP'nin Ankara için yaptığı teklifi geri çeviren ve her fırsatta AK Partili olduğunu vurgulayan Gökçek, Mehmet Özhaseki'nin adaylığına destek verdi.

Gökçek kişisel Twitter hesabından Özhaseki'ye başarılar dileyerek şu mesajı paylaştı;

AK Partimizin 60 belediye başkan adayı belli oldu Sn Mehmet Özhaseki... Sn Mehmet Özhaseki'ye ve diğer adaylara ve ittifakın adaylarına başarılar diliyorum



