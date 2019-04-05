Melih Gökçek'ten olay paylaşım: 80 bin oyumu yemişlerdi!

Yerel seçimler sonrası sandık tutanaklarında kaydırma ve usulsüzlüklerin olduğu tartışılırken, Melih Gökçek oldukça çarpıcı bir hatırasını dile getirdi. Kişisel Twitter hesabından bir video yayınlayan Gökçek 1999 yılındaki yerel seçimde 80 bin oyun yok edildiğini iddia ederek şu açıklamalarda bulundu:
"Erhan Göksel, Verso şirketinin sahibiydi rahmetli. Seçim öncesi Erhan'ın yanına, Başbakanlık Takip Kurulu'ndan iki kişi geliyor. Erhan'a, seçimin sonucunun ne olacağını soruyorlar. O da 'Melih kazanır' diyor.
'Kaç oyla' diyorlar. '50 bin farkla kazanır' cevabını veriyor. Öyle deyince çekip gidiyorlar.
Seçim yapılıyor. Tekrar Erhan'ın yanına geliyor bu iki kişi.
'Bize niye yalan söyledin. Sen bize 50 bin farkla Melih kazanır dedin, biz adamın 80 bin oyunu yedik, ama adam 30 bin oy farkıyla seçimi aldı. Yani aradaki toplam fark 110 bin. Niye bize yanlış bilgi verdin' diyorlar. Erhan da kendisine göre bir takım izahlar yapıp işin içerisinden yırtmaya çalışıyor.
Niye anlatıyorum bunu? Özellikle CHP, benim birçok seçimimde hep hileye mücaraat etmiştir. İcap ederse öbürlerini de anlatırım. Şimdi bugün de, Ankara ve İstanbul seçimlerinde kesinlikle CHP kanadında, özellikle FETÖ'nün adamlarının yardımıyla pekçok hile oldu. Bu, iki kere iki dört gibi açık.
Bakın, İstanbul'daki daha ilk sayımlarda 11 bin oy geldi. Bence, Sayın Binali Yıldırım İstanbul seçimini yüzde yüz kazandı! 99 değil. Şunu da iddia ediyorum. Ankara'da sayım yapılsın. Çankaya ve Yenimahalle'de sayılsın. Göreceksiniz Sayın Özhaseki de kazanacaktır. Bunu açıkça kamuoyunun bilgisine sunuyorum. Ve olayları lütfen böyle değerlendirin."
1999 YILINDA YAPILAN HİLELERLE TAM 80.000 OYUMU YEMİŞLERDİ.— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 4 Nisan 2019
OLAYI VERSO ANKET ŞİRKETİ’NİN SAHİBİ RAHMETLİ ERHAN GÖKSEL’DEN DİNLEMİŞTİM...
İZLER MİSİNİZ?⤵️ pic.twitter.com/wfYISvt3Fs