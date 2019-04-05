Melih Gökçek'ten olay paylaşım: 80 bin oyumu yemişlerdi!

Yerel seçimler sonrası sandık tutanaklarında kaydırma ve usulsüzlüklerin olduğu tartışılırken, Melih Gökçek oldukça çarpıcı bir hatırasını dile getirdi. Kişisel Twitter hesabından bir video yayınlayan Gökçek 1999 yılındaki yerel seçimde 80 bin oyun yok edildiğini iddia ederek şu açıklamalarda bulundu:

"Erhan Göksel, Verso şirketinin sahibiydi rahmetli. Seçim öncesi Erhan'ın yanına, Başbakanlık Takip Kurulu'ndan iki kişi geliyor. Erhan'a, seçimin sonucunun ne olacağını soruyorlar. O da 'Melih kazanır' diyor.

'Kaç oyla' diyorlar. '50 bin farkla kazanır' cevabını veriyor. Öyle deyince çekip gidiyorlar.

"BİZE NEDEN YANLIŞ BİLGİ VERDİN!"

Seçim yapılıyor. Tekrar Erhan'ın yanına geliyor bu iki kişi.

'Bize niye yalan söyledin. Sen bize 50 bin farkla Melih kazanır dedin, biz adamın 80 bin oyunu yedik, ama adam 30 bin oy farkıyla seçimi aldı. Yani aradaki toplam fark 110 bin. Niye bize yanlış bilgi verdin' diyorlar. Erhan da kendisine göre bir takım izahlar yapıp işin içerisinden yırtmaya çalışıyor.

"BUGÜN DE KESİNLİKLE HİLE VAR"

Niye anlatıyorum bunu? Özellikle CHP, benim birçok seçimimde hep hileye mücaraat etmiştir. İcap ederse öbürlerini de anlatırım. Şimdi bugün de, Ankara ve İstanbul seçimlerinde kesinlikle CHP kanadında, özellikle FETÖ'nün adamlarının yardımıyla pekçok hile oldu. Bu, iki kere iki dört gibi açık.