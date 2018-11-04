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Melih Gökçek'ten seçim ve ittifak mesajı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2018 22:45 | Son Güncelleme

Ankara eski Belediye Başkanı Melih Gökçek, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Yeter ki Cumhur İttifakı olsun. AK Parti ve MHP'nin üzerinde anlaştığı aday kim olursa olsun, Allah'ın izniyle ittifakın adayı, muhalefetin müşterek adayına açık ara fark atar ve seçimi alır" dedi.

Melih Gökçek'ten seçim ve ittifak mesajı!

Son zamanlarda hakkında yeniden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı olacağı yönünde söylentiler çıkan, ve adı Milliyetçi Hareket Partisi ile de anılan Melih Gökçek'in, kendi adına Ankara'da anket yaptırdığı iddia edildi. Gökçek söz konusu iddiaları sert bir dille yalanladı.

İDDALARA ÇOK SERT CEVAP VERDİ

Melih Gökçek, Ankara'da kendi adına anketler yaptırıp, diğer adayların oylarını düşük gösterdiğini iddialarını ortaya atan Sözcü gazetesi yazarlarından Saygı Öztürk'e çok sert yanıt verdi. ANket iddialarını yalanlayan Gökçek'in açılaması şöyle:

"Yeter ki Cumhur İttifakı olsun. AK Parti ve MHP'nin üzerinde anlaştığı aday kim olursa olsun, Allah'ın izniyle ittifakın adayı, muhalefetin müşterek adayına açık ara fark atar ve seçimi alır.

Melih Gökçek, Mehmet Özhaseki ve Süleyman Soylu'nun arasına fitne sokamazsın. Sizin tek ümidiniz ittifakın olmaması üzerine... İnşallah Cumhur İttifakı yerelde devam edecek ve bu ittifak yırtınsanız da Ankara'yı size teslim etmeyecek. "

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Melih Gökçek Ankara eski Belediye Başkanı Melih Gökçek cumhur ittifakı MHP ak parti

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