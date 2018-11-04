Melih Gökçek'ten seçim ve ittifak mesajı!

Son zamanlarda hakkında yeniden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı olacağı yönünde söylentiler çıkan, ve adı Milliyetçi Hareket Partisi ile de anılan Melih Gökçek'in, kendi adına Ankara'da anket yaptırdığı iddia edildi. Gökçek söz konusu iddiaları sert bir dille yalanladı.

İDDALARA ÇOK SERT CEVAP VERDİ

Melih Gökçek, Ankara'da kendi adına anketler yaptırıp, diğer adayların oylarını düşük gösterdiğini iddialarını ortaya atan Sözcü gazetesi yazarlarından Saygı Öztürk'e çok sert yanıt verdi. ANket iddialarını yalanlayan Gökçek'in açılaması şöyle:

3️⃣ GELELİM ANKARA SEÇİM SONUÇLARINA...



YETER Kİ,

CUMHUR İTTİFAKI OLSUN,



AK PARTİ VE MHP’NİN

ÜZERİNDE ANLAŞTIĞI

ADAY KİM OLURSA OLSUN, ALLAH’IN İZNİYLE,

İTTİFAKIN ADAYI,

MUHALEFETİN MÜŞTEREK ADAYINA AÇIK ARA FARK ATAR

VE SEÇİMİ ALIR...▶️ — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 4 Kasım 2018

"Yeter ki Cumhur İttifakı olsun. AK Parti ve MHP'nin üzerinde anlaştığı aday kim olursa olsun, Allah'ın izniyle ittifakın adayı, muhalefetin müşterek adayına açık ara fark atar ve seçimi alır.

Melih Gökçek, Mehmet Özhaseki ve Süleyman Soylu'nun arasına fitne sokamazsın. Sizin tek ümidiniz ittifakın olmaması üzerine... İnşallah Cumhur İttifakı yerelde devam edecek ve bu ittifak yırtınsanız da Ankara'yı size teslim etmeyecek. "

