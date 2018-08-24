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Melih Gökçek'ten Twitter'da flaş af çıkışı: Gündeme gelmeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2018 01:52 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Melih Gökçek, Twitter'dan yaptığı açıklamada 'TBMM açılır açılmaz af gündeme gelmeli' dedi.

Melih Gökçek'ten Twitter'da flaş af çıkışı: Gündeme gelmeli

Ankara Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Melih Gökçek, Twitter hesabı üzerinden af hakkında açıklamalarda bulundu. Gökçek yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

Bayram sonrası TBMM açılır açılmaz af gündeme gelmeli. Çünkü af beklentisi toplumda çok ciddi bir beklenti halinde. Kişisel fikrim; Terör suçları, cinsel taciz ve tecevüz suçları, cinayet suçları, casusluk suçları kesin affa girmemeli.


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Melih Gökçek af açıklaması flaş af açıklaması Ankara Büyükşehir Belediyesi

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