Melih Gökçek'ten Twitter'da flaş af çıkışı: Gündeme gelmeli

Ankara Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Melih Gökçek, Twitter hesabı üzerinden af hakkında açıklamalarda bulundu. Gökçek yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

Bayram sonrası TBMM açılır açılmaz af gündeme gelmeli. Çünkü af beklentisi toplumda çok ciddi bir beklenti halinde. Kişisel fikrim; Terör suçları, cinsel taciz ve tecevüz suçları, cinayet suçları, casusluk suçları kesin affa girmemeli.

1️⃣BAYRAM SONRASI TBMM AÇILIR AÇILMAZ AF GÜNDEME GELMELİ...



ÇÜNKÜ AF BEKLENTİSİ TOPLUMDA ÇOK CİDDİ BEKLENTİ HALİNDE..



KİŞİSEL FİKRİM;

TERÖR SUÇLARI,

CİNSEL TECAVÜZ VE CİNAYET SUÇLARI,

HANGİ NEDENDEN DOLAYI OLURSA OLSUN CİNAYET SUÇLARI, CASUSLUK SUÇLARI

KESİN AFFA GİRMEMELİ. — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 23 Ağustos 2018



