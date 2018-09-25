HABER

Melih Gökçek'in dinozor maketleri Trabzon'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 13:03 | Son Güncelleme

ANKARA Büyükşehir Belediye eski Başkanı Melih Gökçek'in Ankapark için yaklaşık 10 milyon liraya aldığı ve şehrin çeşitli caddelerinde sergilediği dinozor maketlerinden 2'si, Trabzon'a getirildi.

Melih Gökçek'in dinozor maketleri Trabzon'da

Selçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA) - ANKARA Büyükşehir Belediye eski Başkanı Melih Gökçek'in Ankapark için yaklaşık 10 milyon liraya aldığı ve şehrin çeşitli caddelerinde sergilediği dinozor maketlerinden 2'si, Trabzon'a getirildi. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Jeoloji Mühendisliği Fakültesi Doğa Parkı'nda sergilenmeye başlanan dinozor maketlerini gören öğrenciler, şaşkınlık yaşarken, maketlerle fotoğraf çektirenler oldu.
KTÜ Jeoloji Mühendisliği Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Fark Aydın'ın girişimleri sonucu Ankara'daki hurdacıdan alınan 2 dinozor maketi, Trabzon'a getirildi. Dinozor maketleri, kampüs içindeki Doğa Parkı'na yerleştirildi. Kampüse gelen öğrenciler, parkta dinozor maketlerini görünce şaşırdı. Bazı öğrenciler, dinozor maketleriyle fotoğraf çektirdi. Dinozor maketleriyle 'selfie' yapanlardan Kadir Yılmaz, "Heykelleri daha önce televizyonda görmüştüm. Televizyonlarda daha büyük görünüyorlardı. Bunlar bana küçük geldi. Yine de güzel oldu" diye konuştu.
Canan Çakır ise "Derslerimizde de bu tür konuları işliyoruz. Dinozorların heykelini görmek de bizim için yararlı olacak. Bu tarz materyallerin çoğaltılmasını istiyoruz" dedi.
Melih Gökçek'in, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa etmesinin ardından Ankapark'ın tanıtımı için yaklaşık 10 milyon liraya aldığı ve şehrin çeşitli caddelerinde sergilediği dinozor maketleri bulunduğu noktalardan kaldırılmıştı.

FOTOĞRAFLI

Melih Gökçek'in dinozor maketleri Trabzon'daMelih Gökçek'in dinozor maketleri Trabzon'daMelih Gökçek'in dinozor maketleri Trabzon'daMelih Gökçek'in dinozor maketleri Trabzon'da

PARTNERMerakla beklenen Huawei'nin yeni görüntüleri sızdı!Merakla beklenen Huawei'nin yeni görüntüleri sızdı!
Bedensel engelli Emircan, hayali olan jandarma kıyafetini giydiBedensel engelli Emircan, hayali olan jandarma kıyafetini giydi
7,5 milyon yıllık fosiller özel yöntemle taşındı 7,5 milyon yıllık fosiller özel yöntemle taşındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Torpil isteyen AK Partili ilçe başkanı fax numaralarını karıştırdı, yanlışlıkla CHP'li isme gönderdi

Torpil isteyen AK Partili ilçe başkanı fax numaralarını karıştırdı, yanlışlıkla CHP'li isme gönderdi

Erdoğan'a ölüm tehdidi! ABD destekli teröristler Almanya ziyaretini işaret etti

Erdoğan'a ölüm tehdidi! ABD destekli teröristler Almanya ziyaretini işaret etti

Ünlü oyuncu Yakup Yavru hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Yakup Yavru hayatını kaybetti

Rıdvan Dilmen Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini değerlendirdi

Rıdvan Dilmen Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini değerlendirdi

Yaz saati uygulaması sürekli olacak

Yaz saati uygulaması sürekli olacak

Merkel'den Erdoğan'a tavır!

Merkel'den Erdoğan'a tavır!

İlginizi Çekebilir

Yaz saati uygulaması sürekli olacak

Yaz saati uygulaması sürekli olacak

Erdoğan'a ölüm tehdidi! ABD destekli teröristler Almanya ziyaretini işaret etti

Erdoğan'a ölüm tehdidi! ABD destekli teröristler Almanya ziyaretini işaret etti

Meteoroloji'den bu hafta için ciddi uyarı!

Meteoroloji'den bu hafta için ciddi uyarı!

İntihar eden İsmail Devrim'le ilgili yeni gelişme! Ses kaydı ortaya çıktı

İntihar eden İsmail Devrim'le ilgili yeni gelişme! Ses kaydı ortaya çıktı

Meteoroloji'den kar açıklaması

Meteoroloji'den kar açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP'li Aykut Erdoğdu'dan gündemi sarsacak iddia: 3. Havalimanı ihalesinde 32 Milyar TL yolsuzluk!

CHP'li Aykut Erdoğdu'dan gündemi sarsacak iddia: 3. Havalimanı ihalesinde 32 Milyar TL yolsuzluk!

En acayip Türk batıl inançları

En acayip Türk batıl inançları

Bakan Pakdemirli'nin annesi ve dayısı kazada yaralandı

Bakan Pakdemirli'nin annesi ve dayısı kazada yaralandı

Ferhat Tunç'a hapis cezası!

Ferhat Tunç'a hapis cezası!

Baba ikiz çocuklarına kabusu yaşattı! 'Kızımla yatıyorum, yatamaz mıyım'

Baba ikiz çocuklarına kabusu yaşattı! 'Kızımla yatıyorum, yatamaz mıyım'

7,5 milyon yıllık fosiller özel yöntemle taşındı

7,5 milyon yıllık fosiller özel yöntemle taşındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.