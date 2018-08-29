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Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç: 1923'den emin adımlarla 2023'e doğru

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 10:33 | Son Güncelleme

30 Ağustos tarihi ordumuzun onurlu direnişi ve vazgeçilmez vatan sevgisini tüm dünyaya gösterdiği tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirten Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhuriyet’in temellerinin 30 Ağustos’ta elde edilen büyük zaferle atıldığını söyledi.

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç: 1923'den emin adımlarla 2023'e doğru

Büyük zafer ile Türk Milletin azim ve kararlılığının tüm dünyaya ilan edildiğini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç “Bugün de birlik ve beraberlik içinde hareket ederek, ecdadımızın emaneti olan Cumhuriyetimizi hakkıyla muhafaza ve müdafaa etmek üzere canla başla çalışıyor, belirlenmiş olan 2023 hedeflerimize doğru kararlılıkla ilerliyoruz” dedi.

Başkan Memduh Büyükkılıç, 30 Ağustos Zafer Bayramının 96. Yılı münasebeti ile şu açıklamalarda bulundu:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Başkomutanlık ettiği büyük taarruz sayesinde, işgal altındaki vatan topraklarının düşmandan arındırılmış ve istiklal mücadelemiz hak ettiği büyük zaferle taçlanmıştır. Ulusumuzun bağımsızlığını müjdeleyen 30 Ağustos Zaferi’nin 96.’ncı yıldönümünü milletçe birlik ve beraberlik içerisinde büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Zaferin ardından kurulan Türkiye Cumhuriyeti de Milletimizin birlik ve beraberliğinin en anlamlı mesajını veren, gelişen demokrasisi, güçlü ekonomisi, tarihi ve kültürel birikimiyle bölgesinin ve dünyanın ışık saçan ülkelerinden biri haline gelmiştir.Bu zaferi bize armağan eden İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve veren tüm aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. 30 Ağustos Zaferi’nin 96. yılı vesilesiyle halkımızın ve şanlı Ordumuzun tüm mensuplarının Zafer Bayramı’nı en içten duygularla kutluyor, sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum." (İHA)

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