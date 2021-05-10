Melinda Gates, Bill Gates’ten 2019’dan beri boşanmayı bekliyormuş

Wall Street Journal gazetesi, 56 yaşındaki Melinda Gates’in 2019 yılından beri farklı şirketlerden boşanma avukatlarıyla temas halinde olduğunu yazdı. Gazete, Gates’in özellikle ABD’li insan kaçakçısı ve cinsel saldırı suçlarından hüküm giyen Jeffrey Epstein ile Bill Gates’in görüşmesinden dolayı rahatsızlık duyduğunu yazdı. Geçen yıllarda taciz, tecavüz ve insan ticareti gibi suçlardan hüküm giyen Epstein, kaldığı cezaevinde intihar etmişti.

130 milyar dolarlık servete sahip çift 27 yıllık evliliklerini, “Geri dönülemez derecede bozulduğu” gerekçesiyle geçen hafta bitirme kararı almıştı. Bill Gates ile Epstein’in 2011’den beri tanıştığı ve ikilinin sık sık görüştüğü belirtilirken Melinda Gates’in bu görüşmelerden rahatsızlık duyduğu aktarılmıştı.

EPSTEIN’IN EVİNDE KALDI

New York Times, 2019’da Gates ve Epstein’ın sık sık görüştüğünü ve Gates’in Epstein’ın New York’taki evinde kaldığını da yazmıştı. Gates ve Epstein’in yardım ve hayır işleri için sık sık görüştüğü belirtilirken, Melinda Gates’in de eşini sık sık uyardığı aktarılmıştı.

Epstein’ın hüküm giymesinin ardından Bill Gates, sözcüsü aracılığıyla bu şahısla bağlantı kurduğu için üzgün olduğunu söylemişti.



