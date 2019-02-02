Melis Birkan Söz dizisiyle döndü

Star TV'nin çok sevilen dizisi Söz oyuncu kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Söz dizisinin 3. yeni sezon oyuncu kadrosuna Melis Birkan da katıldı.

Dizide Linda karakterini canlandıracak olan Melis Birkan ‘Ortadoğu’da başta olmak üzere birçok ülkede görev yapmış dünyaca ünlü bir muhabir olacak.

Savaş muhabiri olarak birçok ödül almış olan Linda, dünya kamuoyunda saygın bir yere sahiptir. Bu ünü ve gazetecilik kimliğini kullanarak, özellikle Ortadoğu’da stratejik çalışmalar yürütmektedir.

MELİS BİRKAN KİMDİR?

Melis Birkan, 15 Temmuz 1982 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi. Annesinin adı Selda, babasının adı Cevdet’tir. İlkokula başladığı yıllarda babasının işi nedeniyle İstanbul’a taşınmak zorunda kaldı. Henüz altı yaşındayken dansa ilgisi üzerine ilköğretim ve lise yıllarında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda bale dersleri aldı. Eğitimini de bu üniversitede hem okuyup hem çalışarak tamamladı.

Oyunculuğa Özlem Durak tarafından 2005 yılında davet edidi. Melis Birkan'ın o vakte kadar aklında oyunculuk yoktu. Lakin ısrar dayanamadı ve Kanaltürk’teki "Tarz-ı Hayat" adlı programı sunarak kameralara ısınma turu atmaya başladı.