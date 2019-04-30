Melis Buse Betkayan'ın estetikli hali şaşırttı

Betkayan, konuk olduğu programda açıklamalarda bulundu
Melis Buse Betkayan
Bir dönemin ilgiyle izlenen yarışma programı Kısmetse Olur’un eski yarışmacısı Melis Buse Betkayan son hali sosyal medyayı salladı.
Betkayan konuk olduğu 2. Sayfa programında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
İşte Betkayan'ın açıklamalarından satırbaşları:
"Kendimi güzel hissediyorum 27 yaşındayım. Doğal dursun diye bir derdim de yok, yapay da durabilir."
Annemi de babamı da dinlemiyorum, estetik yaptıracağım
Estetiği çok seviyorum, ölene kadar yaptıracağım. Kendimle oynamayı seviyorum.
"Birileri beni beğensin diye bir derdim yok. Program zamanında da çok eleştiri alıyordum. Hiç umrumda olmadı, olmaz da...
"Ben söz dinleyen biri değilim. Saygısız değilim ama söz dinlemem. Annemi de dinlemem, babamı da dinlemem. Şimdi siz bana 'artık yaptırma' deseniz de, muhtemelen sizi de dinlemem..."
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