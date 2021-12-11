Melis Sezen Altın Kelebek konuşmasını ti'ye aldı!

47. Altın Kelebek Ödülleri'ne dekoltesi ve konuşmasıyla damga vuran Melis Sezen, Instagram hesabının Hikayeler kısmından paylaştığı reklam gönderisinde, ürünleri ''Bunu tutuyorum çünkü indirimde şu an'' sözleriyle tanıttı.
Altın Kelebek Ödülleri'ne dekoltesi ve konuşmasıyla damga vuran Melis Sezen, Instagram hesabının Hikayeler kısmından paylaştığı reklam paylaşımında, ''Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an'' ifadesini kullandı.
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