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  4. Melis Sezen Altın Kelebek konuşmasını ti'ye aldı!

Melis Sezen Altın Kelebek konuşmasını ti'ye aldı!

11.12.2021 13:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

47. Altın Kelebek Ödülleri'ne dekoltesi ve konuşmasıyla damga vuran Melis Sezen, Instagram hesabının Hikayeler kısmından paylaştığı reklam gönderisinde, ürünleri ''Bunu tutuyorum çünkü indirimde şu an'' sözleriyle tanıttı.

Melis Sezen Altın Kelebek konuşmasını ti'ye aldı!
  1. Altın Kelebek Ödülleri'ne dekoltesi ve konuşmasıyla damga vuran Melis Sezen, Instagram hesabının Hikayeler kısmından paylaştığı reklam paylaşımında, ''Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an'' ifadesini kullandı.
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Melis Sezen Altın Kelebek Ödülleri
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